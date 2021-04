Las playas de Uruguay recibieron una intrigante visita marina

Los habitantes de la costa atlántica de Uruguay se vieron sorprendidos este mes por la aparición de un extraño animal marino: las liebres de mar.

El nombre científico de este particular espécimen es Aplysia fasciata. Se trata de un molusco que puede tener más de 30 centímetros de largo y hasta 1 kilo de peso, que debe su apodo de "liebre de mar" a los rinóforos (extremidades que sirven para detectar olores y sabores) de su cabeza por su parecidos con las orejas de un conejo o una liebre.

Estos animales suelen tener un color oscuro y se alimentan de algas que encuentran junto a las rocas. Uno de los aspectos que permite identificar a estos moluscos es que, cuando se sienten amenazados, expiden un líquido de color violeta que, si bien busca espantar al depredador, no es tóxico. También son llamativos los huevos que coloca, que por su color y forma pueden asemejarse a fideos debajo del mar.

Las liebres de mar son comunes en la cosa este del Océano Atlántico y no tanto de este lado. Desde el 2009 que no se veía una cantidad masiva en las playas uruguayas.

“Este evento todavía no es comparable a 2009 porque todavía está en desarrollo pero es muy similar. Entre medio no ha habido casos de esa magnitud. Sí aparecen algunos ejemplares dependiendo del año y de la época pero no como ahora”, explicó al diario uruguayo El País Fabrizio Scarabino, docente del Centro Universitario Regional Este (CURE).

La excepcionalidad del hallazgo llevó a Scarabino a interesarse por hacerse de algunos ejemplares para poder estudiarlos en profundidad. Por eso, pidió a los habitantes de la costa uruguaya que, de encontrar ejemplares sin vida, los reporte para congelarlos y poder analizarlos con fines científicos.