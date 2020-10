“No podemos definir qué va a pasar, el tiempo juega en contra”

Idas y venidas. Tras la reciente declaración del viceministro de Turismo, Remo Monzeglio, quien sostuvo que el pasaporte sanitario “murió antes de nacer”, la situación en relación a la apertura de fronteras y las expectativas por un posible anuncio de llegadas de extranjeros se paralizó y la incertidumbre ganó terreno.

Aún sin decisiones políticas concretas, diario Hoy habló con Martín Pérez Banchero, director nacional de Turismo de Uruguay. El funcionario, que remarcó el trabajo en conjunto con las diferentes áreas, hizo referencia a las dificultades de planificar, ante el aumento de casos en la región, y a las perspectivas sobre la temporada de verano que asoma.

—¿En qué situación se encuentra la idea del pasaporte sanitario que se venía trabajando desde diversos

sectores?

—La definición con respecto a qué va a pasar con las fronteras y qué va a pasar con la temporada estival no la va resolver exclusivamente el Ministerio de Turismo. La pandemia en Uruguay, que viene con buenos resultados y un buen trabajo desde la cabeza del Ejecutivo, se viene trabajando con varios actores políticos: el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Salud Pública, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Grupo Asesor de Científicos Honorarios. Es una visión más amplia y no exclusiva del sector turístico. Dada la realidad de la región y la complejidad de proyectar a meses futuros, hoy la situación es que no podemos definir qué va a pasar. Claramente el tiempo juega en contra. Hace un mes teníamos expectativas de que a mediados de octubre pudiésemos anunciar algunas formas de apertura. Hoy no lo podemos hacer porque la realidad de la región no es buena, los números de contagios no son alentadores.

—¿Está en estudio abrir las fronteras de a poco, empezando por países que tengan mejor controlada la pandemia?

—Sí, estamos pensando una apertura extra regional, pero esas definiciones no van a ser tomadas en exclusividad por el Ministerio de Turismo. Forman parte de una lógica política mayor. En nuestro país, como en el mundo, el sector más afectado es el turístico. Estamos en una campaña de turismo interno importante y fuertemente apostando a eso. Tenemos vocación turística. Sentimos la situación argentina, nos sentimos rioplatenses. Yo soy de Colonia, me duele la situación que está atravesando Argentina, pero las definiciones al respecto de Uruguay no se basan exclusivamente en la situación turística sino en una situación de salubridad y de una política de gobierno que afortunadamente está teniendo muy buenos resultados y que queremos seguir manteniendo.

—En relación al turismo interno, desde la Cámara de Turismo esperan una respuesta sobre el IVA cero.

—Esa decisión la toma el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que están observando la situación económica. Nosotros somos un gobierno que asumió el 1° de marzo, hay un déficit fiscal importante. Hay una enorme preocupación al respecto, pero un gobierno responsable y serio va estudiar bien la situación. Estamos trabajando y hablando con Economía para buscar las mejores soluciones posibles al respecto. Esperemos tener respuestas sobre cómo avanza esta propuesta.

—También la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para la exoneración de aportes patronales al BPS de empresas del sector turístico y eventos...

—Ahí también nosotros hemos estado. Los seguros de desempleo se han extendido y se está trabajando con el Ministerio de Trabajo. Estamos haciendo campañas fuertes de turismo interno, trabajando conjuntamente con la Cámara de Turismo para buscar soluciones y atenuar esta situación, que notoriamente ninguna va a ser la solución total. La crisis del turismo es mundial, no nos vamos a escapar de ella. Creemos que podemos tener menos daños que en otros países y esto lo estamos percibiendo. Somos un país de turismo receptivo, tenemos una balanza comercial muy favorable. Hay más de mil millones de habitantes de nuestro país que van a otros lugares pero hoy es muy complejo hacerlo, es muy arriesgado. Uruguay ofrece seguridad y responsabilidad, y creemos que esos uruguayos que viajaban al exterior van a estar en Uruguay, y esa va a ser una forma de atenuar la crisis del sector.

—¿Cuáles son las expectativas frente a este escenario para los meses que vienen?

—La crisis económica derivada del coronavirus creo que tiene dos grandes perjuicios claros: los inmediatos, la crisis inmediata que genera, y, el otro, la enorme dificultad de planificar. En nuestro sector, como en casi todas las actividades comerciales y económicas, la planificación es fundamental si se mira hacia adelante. Eso hoy no lo podemos hacer. Por eso decía que los tiempos nos van jugando en contra. Cuando uno mira los números de la región, que no son alentadores, vemos que nos juegan en contra. Tenemos expectativas de que la situación regional mejore y de que haya alguna especie de apertura de fronteras. Si esto mejora, hay un país que está preparado, con medidas sanitarias responsables, para poder recibir turistas extranjeros.