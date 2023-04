Se realizó el acto oficial del Día de Uruguay en la Feria del Libro

Con un gran homenaje a Ida Vitale, la renombrada poeta y ensayista uruguaya, en ocasión del centenario de su nacimiento, Uruguay celebró su día en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

El emotivo acto se realizó ayer por la noche en la sala Tulio Halperin Donghi, en el ­pabellón amarillo, un espacio donde en los ­próximos días se celebrarán diversas actividades con la visita de decenas de autores y artistas uruguayos.

Para celebrar el Día de Uruguay estuvieron presentes el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira; el director de Turismo Roque Baudean; la vicepresidenta de la Cámara Uruguaya del Libro, Lourdes Pérez; el coordinador del Instituto Nacional de Letras, Nicolás Der Agopian; y el coordinador del Departamento de Internacionalización de la Cultura Uruguaya, Facundo de Almeida.

“La Feria del Libro de Buenos Aires para nosotros los uruguayos es desde hace muchos años una referencia enormemente importante. Personalmente he perdido la cuenta de la cantidad de veces que vine como ciudadano común en el pasado. Parte de la actual gestión es que quisimos fortalecer la presencia de Uruguay en esta feria. De hecho, el estand de Uruguay de este año y del año pasado son en superficie y en cantidad de editoriales los estands más grandes que ha tenido Uruguay en toda la historia de su participación”, le dijo en exclusiva a diario Hoy el ministro Da Silveira. Al mismo tiempo, amplió: “Además, este año nos estamos dando un lujo enormemente disfrutable, que es tener a Ida Vitale con sus 99 muy lúcidos años presente ahora en el acto de inauguración; va a haber un diálogo entre ella y una periodista y la verdad es que todo lo que pasa alrededor de ella es una fiesta, porque no solo es una gran poeta, no solo es una gran creadora, sino que es una mujer con una energía y con un humor y con una positividad que la hacen muy especial”.

El evento, que en cada edición congrega a más de un millón de visitantes, ofrece una gran variedad de actividades de más de 40 países de todo el mundo. Desde su inauguración, en el año 1975, se ha ido consolidado hasta convertirse es uno de los eventos culturales más importantes del mundo, donde participan valiosos representantes del mercado editorial.

Uruguay recibirá al público con numerosas propuestas literarias en un espacio donde se destacará la obra de autores nacionales. También, en la jornada de ayer, en el marco del XVI Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires, estuvo presente en la sala Victoria Ocampo el escritor uruguayo Leonardo de León. “Ha sido un trabajo fluido y tenemos una representación variada de temáticas y de autores bien amplia, representando justamente la producción de nuestro país. Las jornadas de profesionales se desarrollaron con mucha afluencia de gente. Tenemos la expectativa de una amplia movida de difusión a lo largo de todos estos días. Sabemos que la situación económica está compleja, pero apostamos justamente a la biodiversidad y a que nuestra producción es buena y que en Argentina se conoce y se valora”, le expresó a este multimedio Lourdes Pérez, vicepresidenta de la Cámara Uruguaya del Libro.

En tanto, hoy en la misma sala volverá a presentarse a las 18.30 Ida Vitale, y a las 20.30 la poeta, editora, artista visual y gestora cultural Alejandra Correa.

A su vez, a las 20.30 será la presentación de la revista de la Biblioteca Nacional de Uruguay en la sala Adolfo Bioy Casares, con una edición dedicada monográficamente a Emir Rodríguez Monegal, titulada Emir, la cual contará con la participación de Valentín Trujillo y Lisa Block de Beha. En el día de mañana también estará presente en la sala Victoria Ocampo la escritora y docente Regina Ramos.

Más actividades

Entre el sábado 6 y el martes 9 de mayo, Uruguay presentará un “diálogo de escritoras y escritores de Latinoamérica”. La apertura será el sábado a las 18.30 en la sala Alfonsina Storni (en el pabellón blanco) con los siguientes oradores: Katya Adaui (Perú), Cynthia Rimsky (Chile), Carolina Bello (Uruguay) y Jorge Consiglio (Argentina), con la moderación de Gabriela Saidon.

Quienes quieran conocer el programa ­completo y el resto de las actividades pueden hacerlo a través del Instagram de la Cámara del Libro de Uruguay, que es @camaradellibro_uy.