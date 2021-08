Todo listo para el regreso del público a las canchas

Otro gran paso hacia la nueva normalidad. El público vuelve a los estadios de fútbol, y es una noticia que renueva la esperanza y llena de luz un camino de esfuerzos y sacrificios.

Como “una decisión excepcional”, según la describió Luis Lacalle Pou, el gobierno uruguayo autorizó el retorno del público al fútbol profesional el próximo 18 de agosto, en un partido entre Peñarol y el equipo peruano Sporting Cristal, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Será el primer encuentro con la vuelta de los espectadores y la primera prueba para poder abrir cada vez más puertas.

“Es una experiencia importante para lo que es el fútbol profesional y lo que es la pasión del fútbol para poder en 15 o 20 días más, cuando seamos locales en las Eliminatorias, tener un aforo mayor si los números se mantienen como los tenemos. Después también largar con el básquetbol y el campeonato uruguayo, si los clubes están de acuerdo”, le expresó a diario Hoy Sebastián Bauzá, secretario nacional del Deporte de Uruguay.

Cabe remarcar que el club Peñarol había pedido la excepción para el próximo miércoles y se resolvió abrir un aforo de 5.000 personas que deberán acreditar la doble vacuna y que hayan transcurrido 15 días de su última dosis.

“Las entradas se van a vender a distancia para que en la puerta no haya aglomeraciones. También se va a cruzar información para que las personas que están impedidas por violentas no puedan ingresar. Van a tener que usar tapaboca y va a haber voluntarios de Peñarol que van a controlar que se utilice el barbijo y se respete el distanciamiento”, detalló.

La noticia sobre la vuelta de los espectadores fue anunciada en una conferencia de prensa que llevó adelante el presidente Luis Lacalle Pou, acompañado por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el de Turismo, Germán Cardoso, y el propio Bauzá, para anunciar la apertura de fronteras a partir del 1° de septiembre de todos los extranjeros que demuestren que poseen una propiedad en el país.

Fútbol del interior

“Nosotros en Uruguay tenemos el fútbol del interior, que es la Organización del Fútbol del Interior (OFI), que no tiene ingresos porque no se televisan los partidos. De alguna manera eran los que estaban más complicados, porque al no poder vender entradas (aunque son pocas), alcanza para pagarles a los árbitros y los gastos mínimos que tiene un evento. El fútbol del interior es muy importante. Tenemos muchísimos clubes en todo el país, muchísimas ligas”, explicó Bauzá.

Según el titular de la cartera de Deportes, las canchas se clasificaron en tres categorías: en donde no hay tribunas, el aforo será de 300 personas. “Son canchas algunas sin tribuna, donde muchas veces van en auto, llevan sillas, es algo muy típico del fútbol del interior”, indicó.

A su vez, en las canchas que tienen dos tribunas el aforo será de 500 visitantes, y después en los estadios más grandes se van a permitir hasta 700 personas. “Esto era lo que primero se iba a liberar, que se libera ahora en el mes de agosto, donde se venden entradas pidiendo la doble vacunación y que hayan pasado los 15 días. Nosotros tenemos más de un 65% de la población que tiene esa condición, por lo tanto hay mucha gente que de alguna manera ya puede ir. Pero se respeta el contrato laboral. Ni a los jugadores, ni a los árbitros, ni a la Policía, ni a los boleteros se les pide esta doble vacuna para poder trabajar”.

La idea es continuar con los partidos de Eliminatorias de la selección uruguaya y el campeonato local. “Nosotros en noviembre vamos a re­cibir las finales de la Copa Sudamericana y Libertadores tanto masculina como femenina. Ahí la idea es tener un aforo mayor. Pensamos comenzar con un 50%, y de ahí ir avanzando si nos dejan los números”, concluyó Bauzá.