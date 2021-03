Uruguay: la médica intensivista Daniela Paciel tiene Covid-19

Luego de que Uruguay reportara en los últimos días un pico de contagios de coronavirus que alcanzó los 2.700 casos en una sola jornada, se conoció que la médica intensivista Daniela Paciel padece la enfermedad.

En uno de sus últimos posteos, la profesional especializada en efermedades infeccionas afirmaba: "Me gustaría que si me internan me atendiera un internista. Y si me operan lo hG el colega que estudió para eso. Y si me toca CTI que lo haga un intensivista. Todos tenemos la posibilidad de adquirir esta infección. Estaría bueno que tengamos todas las chances desde el vamos".

Paradójicamente, horas después se conoció la noticia de su diagnóstico positivo de Covid-19, una situación que no solo la aleja de su labor fundamental para la población, sino que además, deja en evidencia el alto riesgo de contraer la enfermedad por parte del personal de salud.

Ayer por la noche, el Sinae reportó un total de 87.812 casos de Covid positivo desde el inicio de la pandemia en el país (1.796 en la última jornada), de los cuales 15.381 están cursando la enfermedad. El total de fallecidos asciende a 843.

En cuanto al personal sanitario, se contabiliza un total de 4.270 contagios, de los cuales 433 son casos activos, mientras que hubo 7 fallecimientos.