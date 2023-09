A sala llena, distinguieron a la profesora María Inés Baragatti

La reconocida y destacada licenciada en Matemática, María Inés Baragatti, recibió la distinción de su querida Facultad de Ingeniería haciendo lo que mejor sabe hacer: dar clases a sala llena con espontaneidad, humor y compromiso.

Los presentes destacaron que con la tiza en la mano, inició su ritual de preguntas, definiciones y fórmulas matemáticas como previa a recibir la distinción de Profesora Honoraria y realizar su disertación sobre “Ecuaciones diferenciales de primer orden”.

La ceremonia se desarrolló en el Patio Volta del Edificio Central y estuvo encabezada por el decano Marcos Actis, quien fuera su alumno. “Al igual que ustedes que hoy están acá nosotros teníamos que ir una hora para poder tener un lugar en el aula, porque si no, nos quedábamos afuera. Era así, y no porque los otros profesores no fueran buenos. Era porque queríamos y sabíamos que para aprobar debíamos cursar con Baragatti”, expresó el decano.

Esta semana, en diálogo con diario Hoy, la docente de 75 años sostuvo: “Siempre estoy dispuesta a dar la clase que quieran en el lugar que sea y yo no cobro nada. En dos semanas voy a ir a El Rabón, un pueblito del norte de la provincia de Santa Fe. Dos días voy a estar. Siempre estoy dispuesta a ayudar”.

La profesora recibió dos placas en reconocimiento a su trayectoria y dedicación a la enseñanza, una a nombre de la Facultad de Ingeniería y otra del Centro de Estudiantes. Agradecida por la distinción, Baragatti recordó sus años como docente y la gran responsabilidad que significaba para ella dar clases que, aunque se demorara el tren que la traía desde la localidad de Bernal, sus alumnos sabían que nunca iba a faltar.

Las grabaciones de sus clases son furor en las redes sociales por su claridad y su apasionada manera de enseñar. Sus videos alcanzan el millón y medio de reproducciones en YouTube. Desde entonces es reconocida a nivel nacional e internacional.