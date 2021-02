“¡ABSA, todavía te estamos esperando!”

Los vecinos están cansados de la falta de respuestas por una pérdida de agua que comenzó en septiembre del año pasado. Junto a la dueña de la casa de la esquina de 9 y 610, justo frente al predio del Aeropuerto de la ciudad, decidieron anular la calle 9 de forma definitiva; desde el fin de semana ya no se puede circular.



Este grupo de personas está pidiendo por la presencia de Aguas Bonaerenses y tuvieron la original idea de colgar un cartel alusivo a la empresa. “¡ABSA te seguimos esperando!”, ya que no han obtenido soluciones a pesar de los reiterados reclamos.



Concretamente, el problema se generó sobre la vereda de la calle 610, entre 9 y 10. Allí alcanza con pasar para observar que el agua brota desde el suelo de la vereda de tierra y genera toda una corriente que llega hasta la esquina de 9.



La dueña de la propiedad destacó la atención de las empleadas telefónicas de ABSA, pero aclaró que ellas no pueden dar la solución que las personas y los usuarios están exigiendo. Se mostró indignada por la falta de respuestas, ya que la cuadrilla nunca pasa por esta zona del sur de La Plata.



A través de la colocación de una cortina de plástico e intentando evitar que la diseminación de agua acumulada llegue a las casas de la cuadra, los vecinos decidieron anular la calle 9.



Hasta que los responsables del servicio no se hagan presentes en el lugar, ya no se podrá circular por esta parte de la ciudad, que hace algunos años recibió el pavimento en varias cuadras.



“Cuando remodelaron la 610, la calle del ingreso al Aeropuerto de La Plata, pusieron el asfalto en una medida superior al nivel de la vereda. Esto provoca que cada vez que llueve el agua se cae en pendiente adentro de las casas. Hicieron mal la obra y los vecinos sufrimos las consecuencias”, comentó la frentista.



Unos metros más hacia la calle 7, sobre la misma calle 610, vive Marita. Se trata de la dueña de la casa que está en 8 y 610, quien acompañó la medida que adoptó su vecina de la casa de calle 9.



Además, ella sumó otra queja: “Yo vengo pidiendo que saquen una columna de alumbrado que está a punto de caerse. Se tumbó y es un peligro. Cada vez que pasa el colectivo tiembla y se puede caer encima de una persona”.

Los reclamos en esta zona son cada vez más frecuentes, ya que las personas que viven sobre la calle cercana al predio aeroportuario se ven cada vez más afectadas.