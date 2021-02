Las bibliotecas, una especie en peligro de extinción

La ordenanza municipal 11.456, de 2016, estableció la vigencia de un subsidio mensual para las bibliotecas populares de la ciudad, unas 35 en total. La letra de la normativa precisa que “el gasto que demande el cumplimiento de la presente (ordenanza) se imputará a la partida correspondiente del presupuesto de cada año”. No obstante, las instituciones de la ciudad no reciben dicha subvención desde hace cinco meses, a pesar de que durante el último diciembre el Concejo Deliberante local aprobó el Presupuesto para el ejercicio 2021 del intendente Julio Garro.



El director de la Biblioteca Popular Mariano Moreno, Germán Latorre, charló con diario Hoy sobre el difícil momento que atraviesa el sector. “Estamos bastante preocupados porque el último mes pago resultó julio y recién la última semana recibimos una orden de cancelación de deuda del mes de agosto. Pero de mayo a junio perdimos más de $120.000 que no vamos a cobrar, a menos que tengan piedad de nosotros”, detalló.



En la actualidad, el monto mensual que debe abonar el Municipio a las bibliotecas está por encima de los $32.000. Como bien lo especifica la ordenanza 11.456, “los fondos de esta subvención serán destinados a: 1. Compra de material bibliográfico, multimedia, software; 2. Compra y reparación de equipamiento informático, audiovisual, de reproducción y telefónico; 3. Compra y/o restauración de mobiliario para la biblioteca; 4. Pago de haberes al personal bibliotecario, auxiliar bibliotecario, profesores de cursos y talleres, siempre que la Biblioteca no reciba subvención de la Provincia de Buenos Aires; 5. Gastos corrientes”, entre los principales puntos.



Latorre señaló que las bibliotecas de La Plata son rehenes de un sistema que las desfavorece. A este respecto, dijo: “Actualmente debemos más de $10.000 del servicio de internet; también adeudamos facturas de gas y luz y no podemos comprar libros ni renovar material. Realmente estamos muy preocupados porque al no recibir el dinero se nos hace muy difícil presentar las compras de los gastos corrientes. Es decir, si a nosotros no nos ingresa el dinero que nos corresponde por el subsidio es imposible que podamos presentar las boletas correspondientes”.

Pandemia mediante

A la situación del atraso en el pago del subsidio municipal se le sumó la crisis sanitaria durante el 2020, producto de la pandemia, que alejó a los lectores de las bibliotecas.



No obstante, de a poco, en el último tiempo los usuarios de estos espacios comenzaron a acercarse para colaborar. En el caso de la Biblioteca Mariano Moreno pueden hacerlo mediante un bono contribución de $150. “Se nos hace muy difícil mantener las puertas abiertas en esta situación. La estamos peleando día a día, como se puede”, dijo Latorre.



“Esto no le pasa solamente a nuestra biblioteca, sino también a las demás. Pedimos a los responsables que nos paguen en tiempo y forma los subsidios para que las bibliotecas populares de La Plata, que tan importantes son, puedan seguir abriendo sus puertas”, remarcó.



Sobre el rol social que cumplen estas instituciones en la comunidad, recordó: “Queremos que se acuerden de nosotros porque cumplimos una función social, educativa y cultural. En la Biblioteca se hace teatro, coros de chicos y adultos, apoyo escolar, ciclos de lectura y de cine. Las bibliotecas hemos sido sostén de problemáticas de la ciudad como en el caso de la inundación; siempre tenemos las puertas abiertas para los vecinos y para el Municipio”.