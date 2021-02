Ley de Salud Mental: “Estos diez años han demostrado que se fracasó”

"Lo que noto es que en salud mental hay una falta de conocimiento y de empatía de la sociedad de lo que son las enfermedades o patologías mentales. Nadie entiende que muchas patologías mentales son una enfermedad”, le contó a este medio el letrado Jorge Monastersky, quien fue uno de los impulsores de la Ley de Obesidad en Argentina, sancionada en 2008.



El profesional hizo una comparación con el sobrepeso y los trastornos alimentarios en lo que respecta a la falta de conciencia y la ausencia de contención por parte del sistema de salud, que no brinda las herramientas claras para la prevención y el tratamiento.



“Hasta la última reforma, para internar a una persona alcanzaba con que una familia firme pidiendo la internación y los médicos, si estaban de acuerdo, obviamente se realizaba, y se daba aviso a la Justicia. Hoy en día si la persona no se quiere internar voluntariamente es realmente complejo y muy difícil de llegar”, sostuvo el Dr. en Ciencias Jurídicas y Sociales sobre la ley promulgada en noviembre de 2010.



A su vez, el especialista hizo hincapié en la falta de información de las familias que no saben cómo actuar cuando les toca vivir en carne propia una situación de estas características.



“Es un tabú en la sociedad todo lo que es patologías mentales y después tenemos casos como de los que tomamos conocimiento, por ejemplo el policía que murió atacado con un cuchillazo en Figueroa Alcorta a fines del año pasado; una persona con una patología mental no controlada circulando por la vía pública, donde la gente que estaba ahí en el barrio ya lo había visto otras veces”, especificó.



Asimismo, indicó que no hay un control debido en los temas psiquiátricos. El médico es quien asume los riesgos y las responsabilidades por no contar con las herramientas adecuadas por parte de las autoridades.



“Son temas complejos que no están bien abordados en la actualidad. Estos diez años han demostrado que se fracasó”, recalcó.

Salida



Consultado sobre el camino que se debe tomar para avanzar en esta problemática, expresó: “Hay que llamar a sociedades científicas y a los especialistas en la materia, que cuenten las experiencias. Llamar a asociaciones y profesionales destacados de la materia para que cuenten cuáles son las propuestas que harían o lo que ellos ven como falencias. Llamar a gente que está en el cuerpo médico forense, funcionarios judiciales y que cuenten qué ha fracasado, qué proponen y hacer todo un trabajo para tener una ley que pueda mejorar la situación actual que claramente no es buena.”



Para finalizar, Monastersky destacó: “El derecho a la salud es un derecho garantizado en la Constitución Nacional y no se está velando por el derecho de las personas que padecen enfermedades mentales".