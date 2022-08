Agua potable en Gonnet: problemas con la distribución de bidones

Los vecinos de la localidad de Gonnet tienen un gran malestar y preocupación por un asunto: la entrega de los bidones de agua. Esto es porque hay falta de stock de los bidones de agua que entrega ABSA, en el Centro Comunal de la localidad; y los vecinos advirtieron: “Nos dimos cuenta de que hay gente que no es del barrio que se los está llevando”.

Una de las frentistas que tuvo problemas para conseguir bidones dijo: “Unas cuantas manzanas recibimos los envíos de los bidones de agua porque la calidad de la misma para el consumo no es la adecuada. El problema surge en que en los últimos días detectamos que cuando llegamos a recibirlos ya no hay más disponibles. Evidentemente, los inescrupulosos han encontrado una nueva forma de hacerse de unos pesos, porque se llevan los bidones de agua que serían para los que no podemos acceder al agua de red”. Por último, dijo: “Junto a un grupo de frentistas nos dimos cuenta de que hay gente que no es del barrio y cargan de ocho a nueve”, y agregó: “Podrían empezar a pedir un documento, para saber si las personas que se los llevan son del barrio”.