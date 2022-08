“El objetivo es intentar nuclear a los muchos cultores de la literatura gauchesca en todas sus variantes”

La Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas llamó a participar de un nuevo concurso literario, en esta ocasión con el fin de la búsqueda del ser y sentir nacional. Respecto al origen de estas convocatorias, la secretaria de la asociación, Estela Edith Peña, mencionó: “A poco de fundada y afirmada en su funcionamiento, nació el primer concurso de poesía, que se realizó en 1986. A partir de allí, se decidió que todos los años pares se harían los certámenes de poesía, y los años impares los de cuento”. También agregó: “Así se ha hecho hasta el presente inclusive, ya que en este momento estamos recepcionando los trabajos que corresponden al Certamen de Poesía 2022”.

Edith comentó que la asociación, mediante su Comisión Directiva, elige un jurado de tres miembros. La CD, en este sentido, no participa de las decisiones de los jurados, pero sí están autorizados a declarar premios vacantes, agregar algún galardón o designar las menciones de la denominación del certamen. Al ser un concurso de poesía gauchesca patriótica o indigenista, se designan jurados que cultivan el género, ya que son los más idóneos para dictaminar los premios.

En relación a los participantes, indicó: “Al ser en castellano, no se regionaliza: puede participar cualquier escritor que quiera presentar su trabajo de toda la República Argentina, de países limítrofes o de aquellos que no son limítrofes pero tienen habla castellana, como España”.

Además, Peña reveló que hasta el momento se han recibido varios trabajos, pero que suele suceder que cerca de la fecha límite de recepción llegan más: “Para los que se manejan por mail, el día 7 de septiembre es el último; pero para los que se manejan con correo postal, si bien el matasellos debe decir 7 de septiembre, se espera esos trabajos hasta el 14 de septiembre”.

Respecto al género, la secretaria aclaró que la literatura gauchesca no es nacionalista, sino que es una forma literaria que, en un principio, apuntaba a mostrar y recrear aspectos de la cultura gaucha; y, avanzando en el tiempo, “del paisano, del hombre de campo, por lo que es una manifestación de nuestra cultura que no va por los carriles de la cultura oficial, para la que pareciera que no existe”. Asimismo, puntualizó: “Son muchísimos los cultores. La poesía gauchesca es la que tiene más adherentes; el cuento, la novela y el ensayo son más limitados”.

En este sentido, trimestralmente se emite un boletín, el cual da cuenta de todo el quehacer en cuanto a literatura se refiere, desde la presentación de uno de sus libros hasta los distintos certámenes que materializa la AAET.

Las bases del concurso

En la edición 2022 podrán participar todos los poetas nativos y extranjeros con no menos de cinco años de residencia en el país. El tema deberá ser gauchesco, patriótico o indigenista, escrito en idioma castellano. Respecto a la estructura, las poesías deberán estar escritas en versos que no superen la métrica octosilábica, siendo la forma estrófica libre en rima asonante o consonante, y hasta un máximo de sesenta versos o líneas por poesía. Cada autor podrá participar con una sola composición, debiendo esta ser inédita y no haber sido premiada en otro certamen.

Los trabajos deberán ser presentados en original y tres copias o fotocopias, firmado con seudónimo, el cual no deberá ser habitual en el autor. Los datos deben colocarse en un sobre que en su frente identifique “título de la obra y seudónimo utilizado”. Ambos elementos (la poesía y el sobre de los datos personales), se colocarán a su vez en otro sobre, en cuyo exterior se leerá: Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas – 19º Certamen de Poesía Gauchesca Calle 49 n.º 206 e/ 122 y 123 - Ensenada (CP. 1925) Buenos Aires.

En este sentido, los trabajos también pueden ser remitidos por correo (aaescritorestradicionalistas@yahoo.com.ar) o entregados personalmente hasta el 5 de septiembre en calle 49 número 206 e/ 122 y 123, de Ensenada.