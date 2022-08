Estudiantes proyectaron el futuro del tren de La Plata a Pipinas

La lucha por el regreso del tren que une La Plata con Pipinas no quedó solo en la fuerza de los vecinos que se comprometieron con la causa, sino que se transmitió a las nuevas generaciones, por lo que los estudiantes de la Facultad de Artes proyectaron propuestas para el futuro del ferrocarril.

En un taller vertical a cargo del profesor Polo Cortés, estudiantes de segundo a quinto año de Diseño Industrial desarrollaron diversas propuestas relacionadas con el turismo, el transporte de mercadería o el mantenimiento de vías.

“Hacemos un trabajo donde se arman grupos y se realiza el proyecto en solo 4 o 5 clases, es decir que se realiza de modo muy rápido. Este año me enteré del proyecto de los vecinos de recuperar el tren de La Plata a Pipinas y que estaban haciendo un proyecto de zorra. Me puse en contacto con uno de los participantes, que además trabaja en la Facultad de Ingeniería, entonces ya no es el delirio de dos locos, sino que le dimos forma con esto”, señaló el docente a diario Hoy.

Para esto, propusieron a los alumnos que proyecten la zorra para esta vía y plantearon que lo hagan para distintos usos como transporte de mercancía, turismo o mantenimiento de vía. “Salieron 15 proyectos diferentes de la clase y los vamos a llevar a Ingeniería en modo de paneles para armar un stand y que se haga visible; esto sirve también para el acercamiento entre Facultades, por eso también proyectaremos los videos para que los chicos conozcan las propuestas”, señaló Cortés.

Facundo, uno de los integrantes del grupo de vecinos comprometidos con la lucha, se acercó para hablar con los estudiantes y les hizo una síntesis de la historia. “Los chicos lo comprendieron muy bien, le dieron el enfoque de la importancia que tuvo el tren en el desarrollo de los pueblos y cómo se quedaron sin sustento cuando se levantó”, recordó el profesor, que además es titular de la Cátedra.

“La mayoría son chicos tienen menos de 30 años, ni siquiera habían nacido cuando el tren se levantó y no vieron todas las etapas del desmantelamiento del ferrocarril, pero por lo que transmitieron en los videos y sus proyectos se ve que hubo una comprensión y un entendimiento de los problemas de estas poblaciones que quedaron aisladas”, marcó.

Finalmente, Cortés reflexionó sobre la importancia de estas propuestas. “La Universidad está para servir al pueblo y esta es una demanda popular, en buena hora que la Facultad de Ingeniería y de Artes se puedan vincular y trabajar en función de esta lucha”, cerró.