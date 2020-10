En su cuarto aniversario, la ONG Corazones Azules Ar­gentina recalcó la importancia de educar y concientizar en seguridad vial, a la vez que criticó du­ramente a la gestión de Julio Garro, por la falta de políticas destinadas a cuidar la vida de quienes circulan por las calles de la ciudad.

“En La Plata no encontramos controles viales. El único control que se hace es para corroborar si la gente paga el estacionamiento medido. No contratan gente, ni para brindar seguridad ni para dar educación vial. Al intendente le importa recaudar, no salvar vidas”, expresó en diálogo con diario Hoy el presidente de la organización, Pedro Perrotta.

El diplomado en Seguridad Ciudadana dijo que se encuentran muy preo­cupados por las estadísticas locales y comentó: “Estamos casi en los mismos niveles de muertes que el año pasado, cuando estuvimos tres meses con muy poca circulación, debido a la pandemia. En este momento tenemos una o dos muertes por día por accidentes de tránsito”.

No obstante, a pesar de las restricciones de circulación, desde Corazones Azules Argentina creen que en esta línea trágica “la situación puede igualar o superar las estadísticas del año pasado, donde tuvimos 59 muertes”.

“La única forma de revertir esto es con educación y con controles. Los accidentes viales son la primera causa de muerte en jóvenes de entre 15 y 34 años”, recalcó Perrotta.

Motos

Según la ONG, la moto fue el vehículo protagonista en el 68% de los 29 fallecimientos que se produjeron este año en las calles de la ciudad.

“Dado que las motocicletas representan la mayor cantidad de incidentes viales, es necesario empezar a planificar un plan, en consonancia con lo proyectado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, indicaron desde Corazones Azules Argentina.

Desde la ONG señalaron que hacen falta “fuertes controles en el uso del casco, campañas de concientización y educación vial, mayores exigencias al momento de dar el examen para la licencia de conducir, entrega de cascos, entre otras cuestiones”.

Monopatines y bicicletas

“La ciudad no está preparada, y estamos muy preocupados. Hay monopatines que levantan hasta 80 kilómetros (por hora)”, expresó Perrotta.

La semana pasada, Julio Garro firmó un decreto para implementar una “prueba piloto” que permite el alquiler de monopatines eléctricos para “evaluar su utilización” en La Plata.

La medida establece la utilización de “monopatines eléctricos de uso compartido en nuestra ciudad por el plazo de un año, el que será prorrogable o interrumpido, según la evaluación de la prueba realizada, que estará a cargo del área de Movilidad Sustentable, dependiente de la Secretaría de Espacios Públicos”, informó Perrotta.

“Vamos a tener muchas más víctimas de accidentes, y quisiera saber qué acciones de seguridad se implementarán”, refirió el presidente de Corazones Azules Argentina.

Corazones Azules

Corazones Azules nació en Ecuador, en 2004, como una iniciativa del coronel Juan Zapata, quien vio cómo morían dos niños luego de ser atropellados por un auto a alta velocidad.

En diferentes partes del mundo, con el objetivo de concientizar, la ONG invita a los familiares de las víctimas de accidentes de tránsito a pintar un corazón azul en el lugar donde murieron sus seres queridos.

Perú, Panamá, Chile, Costa Rica, Uruguay, Brasil y España ya han replicado la actividad. En el país, Corazones Azules Argentina cobró vida en La Plata, en 2016.

“Somos la única organización del país que trabaja la seguridad vial y la estadística, a pulmón. Una de las cosas que nos lleva a ver los hechos de manera mucho más imparcial es que no somos familiares de víctimas. No nacimos por el dolor, sino por la necesidad que observamos en nuestra ciudad”, declaró a este multimedio el presidente de la ONG, Pedro Perrotta.