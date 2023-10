Al servicio de todos: vecinos contaron cómo la UBA les cambió la vida

La Universidad de Buenos Aires (UBA) tiene a disposición de las y los vecinos diferentes servicios gratuitos que impactan de lleno en una mejora de la calidad de vida. Es el caso de la atención odontológica gratuita que brindan y que benefició a la salud de muchas personas.

Oscar, un vecino de Quilmes que recibió atención en el móvil odontológico dio su testimonio y señaló: “Me acerqué porque tenía problemas de prótesis y la UBA para mí significa mucho porque me cambió la vida; no podía comer, no podía tener un buen diálogo, la imagen mía cambió y estoy muy agradecido”.

“La experiencia fue muy, muy buena. No solo por la parte odontológica, sino también por la calidez y la paciencia que tuvieron conmigo. La UBA fue excelente. Me siento otra persona”, dijo a su turno María Isabel.

La UBA cuenta con seis móviles odontológicos que suman, en total, 26 equipos de trabajo en simultáneo. Esta capacidad operativa permite atender a más de 500 pacientes en un día de forma gratuita.

“La UBA es más que una universidad: para Oscar y para Isabel significó una oportunidad”, destacaron desde la casa de altos estudios.

En ese plano, resaltaron que además de ser “pública, masiva, gratuita y de calidad, nuestra Universidad es: desarrollo, oportunidades laborales, primera generación de graduados en una familia, excelencia, orgullo, extensión, hospitales, crecimiento, libertad, un segundo hogar, innovación, ciencia, cultura, prestigio, conocimiento, compromiso, trabajo, comunidad, acceso, educación y formación para todos y todas”.

La Universidad de Buenos Aires mediante su Programa de Extensión Universitaria, desarrolla un protocolo rápido y eficaz para la confección de prótesis removibles totales y parciales para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Los móviles ofrecen el servicio de manera gratuita y atienden, además, distintas afecciones odontológicas.