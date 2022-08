Alertan por falsos kinesiólogos en la Provincia

Desde el Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires realizaron 160 denuncias ante la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud por haber detectado a personas que ejercían la kinesiología sin contar con el título habilitante y alertaron por el ejercicio ilegal de la profesión que se registran en las empresas de atención domiciliaria.

“Son los mal llamados auxiliares de kinesiología y otras personas que, sin poseer título habilitante para realizar prácticas específicas de la kinesiología, atienden pacientes que se encuentran bajo cuidados médicos domiciliarios”, advirtieron a la población.

Desde la entidad señalaron que reciben un promedio de entre 12 y 14 denuncias mensuales por diferentes irregularidades o presuntas acciones de intrusismo. Luego se coteja esa información para remitirla al Ministerio.

“Nunca se expone el nombre del denunciante. Los casos más frecuentes que recibimos son de pseudoosteópatas, pseudo quiroprácticos y de personas que trabajan realizando tareas en empresas de internación domiciliaria que no están debidamente habilitados”, señalaron.

También se implementó una variante para denunciar la “oferta educativa engañosa”. Se trata de cursos dictados por personas que no están habilitadas o cursos que no están homologados por las autoridades educativas. Se enseñan allí prácticas de la kinesiología que no pueden luego aplicarse porque no entregan títulos habilitantes. “Son, además de un serio riesgo sanitario, una estafa a la gente”, aseguraron desde el Colegio.