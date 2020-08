Anticipan caída del 24% en el sector hidrocarburífero

La Secretaría de Energía estimó que las inversiones de las compañías del sector hidrocarburífero se ubicarán este año en el nivel más bajo del último decenio, con US$ 5.287 millones, equivalente a una caída de 24,3% respecto a 2019.

Sobre ese total, los capitales destinados al desarrollo de los recursos no convencionales se ubicarán en US$ 3.350 millones, frente a un nivel superior a US$ 4.400 millones registrado en los dos años anteriores, precisó un informe presentado por el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, ante la Cámara de Comercio Estadounidense en la Argentina (Ancham).

Las inversiones de las petroleras en el área convencional, en tanto, llegarán a US$ 1.937 millones frente a US$ 2.513 millones el año pasado, según la proyección oficial.

El informe destacó que las inversiones en el sector fueron "crecientes" hasta 2015, cuando se alcanzó el récord de US$ 10.775 millones, 32% destinado a no convencionales.

Luego, sobrevino un cuatrienio de "estancamiento" en 2016-19, con valores promedio invertidos en torno de los US$ 6.900 millones anuales, es decir, un tercio menos que el pico histórico.

Según la proyección de Energía, el 70% de las inversiones hidrocarburíferas se concentrará este año en la cuenca neuquina, donde se ubica el mayor reservorio del país, Vaca Muerta, seguidas por 23% para la cuenca del Golfo San Jorge.

"La inversión en nuevos pozos productores de petróleo y gas, más su reparación, representa aproximadamente, un 63% de la inversión total del upstream realizada por las empresas", detalló el informe.

La compañía con mayoría estatal YPF será responsable del 52% de las inversiones, seguida por PAE (Pan American Energy, con 21%) y Shell (con 5%).