Antivacunas presentan amparo judicial al sentirse discriminados por la UNLP

Graduados, estudiantes, docentes, no docentes y padres de alumnos de la UNLP que no se quieren vacunar, presentaron una medida cautelar ante la Justicia Federal de La Plata para pedir no ser “discriminados” en el marco del regreso de la presencialidad a las aulas, ya que las autoridades universitarias definieron semanas atrás que todos los estudiantes y trabajadores, deberán vacunarse antes de poder volver a la institución.

“Como integrantes de la comunidad universitaria, pedimos se reivindiquen los estandartes de la Reforma Universitaria, ya que debido a la disposición 176/21 aprobada por unanimidad en el Consejo Superior de nuestra casa de estudios genera en nosotros un dolor más, por una libertad individual menos en pos de una especulación y con el agravante del impedimento al ingreso a una universidad pública”, expresaron.