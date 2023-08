Así funcionarán los servicios durante este lunes feriado

En el marco del feriado nacional previsto para este lunes 21 de agosto, en conmemoración de la muerte del General José de San Martín, la Municipalidad de La Plata informó cómo funcionarán los servicios locales.

Según indicaron desde la comuna, habrá recolección de residuos habituales. A su vez, no regirá el estacionamiento medido y habrá atenciones en guardias en todos los centros de atención primaria. En tanto el transporte público funcionará con frecuencia de feriado.

Pese a que la recolección de residuos habituales se realizará de forma normal, no habrá recolección de residuos de bolsa verde, ni los no habituales, por lo que se solicita a los vecinos y vecinas no sacar las bolsas a la vía pública el día de hoy. Por otro lado, tampoco se prestará servicio de barrido en los distintos puntos de la ciudad. El día de mañana, se retomarán con normalidad los cronogramas del servicio.

Durante la jornada, tampoco se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido, aunque la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano sí realizará inspecciones, operativos viales y controles de nocturnidad. Así mismo, se recibirán denuncias vecinales a través de la Línea de Atención al Vecino del 147.

Por otra parte, las oficinas administrativas no brindarán atención al público, habrá guardias de enfermería las 24 horas en todos los Centros de Atención Primaria y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trabajará con normalidad, atendiendo urgencias al 107.

A su vez, confirmaron que el Cementerio Municipal estará abierto al público de 8 a 15 (la administración atenderá de 8 a 12), en tanto el Mercado Central como así también el Mercado Regional permanecerán cerrados.

Con respecto a las actividades recreativas para toda la familia, se precisó que la República de los Niños y el Parque Ecológico funcionarán como es habitual, de 7 a 22 y de 8 a 19, respectivamente.