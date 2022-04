Aunque dejó de ser obligatorio los colegios platenses eligen el barbijo

Mientras en el país se avanza en la aplicación de la cuarta dosis contra el coronavirus al personal de la salud, personas mayores de 50 años, mayores de 12 años con condiciones de riesgo, fuerzas de seguridad y docentes, la Dirección de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires oficializó esta semana el uso optativo del barbijo en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades de gestión estatal y privada.

Al poco tiempo de irrumpir la pandemia, el tapabocas se convirtió en un elemento de protección que hasta el momento muchos se niegan a dejar de lado, sobre todo personas mayores, y chicos que van al jardín o los primeros años de la primaria.

“A veces bajo del auto y mi hijo, que tiene cuatro años, nos alerta para que nos pongamos el barbijo. Es increíble como ellos, que fueron de los que más sufrieron porque no podían ir a la escuela y ver a sus amiguitos por muchos meses, lo tomaron como algo esencial para el uso cotidiano”, le cuenta a diario Hoy Martina, que lleva todos los días a su hijo a un jardín de infantes ubicado en 55 entre 12 y 13.

A su vez, Pilar, docente en la Escuela Secundaria n° 70, manifiesta: “No hay nada muy objetivo, la mayoría todavía usa el barbijo, la docencia en general, y muchos alumnos y alumnas no lo están usando. Cuando se va a los recreos que estás más al aire libre la mayoría no lo usa, pero adentro de los salones se sigue usando bastante, sobre todo en los primeros años, los más chicos. Está como incorporado en muchos alumnos”,

Cabe remarcar que desde la Dirección se recomendó “enfáticamente” el uso del tapabocas en los espacios cerrados de escuelas “en tanto constituye una de las principales acciones para reducir los riesgos de contagio por coronavirus y otras enfermedades respiratorias agudas”,

Agustina, también docente, recalca que “si bien es una barrera de cuidado muy importante, en las escuelas dentro del aula la distancia se respeta, el alcohol en gel sigue estando y hay alumnos que por más que no sea obligatorio lo continúan usando por su propia voluntad. Se deberá hacer hincapié en el lavado de manos, el uso de alcohol y la distancia. El 90% entre alumnos y docentes están vacunados, que deje de ser obligatorio no significa que dejemos de cuidarnos”.

Durante la mañana de ayer, en una recorrida por algunos centros educativos de la región, este multimedio comprobó que hasta el momento nada ha cambiado y que la mayoría continúa con el uso del tapabocas.

En algunos casos, son los mayores quienes lo tienen colocados a la hora de llevar a sus hijos hasta la puerta de las instituciones y son los mismos chicos quienes se los colocan antes de ingresar. “Yo bajo del micro y no me lo saco, porque después lo guardo y pierdo tiempo o no lo encuentro y el nene llega tarde”, remarca un papá que llega a un jardín de infantes junto a su hija.

“Hasta la semana pasada era uso obligatorio de profesores, alumnos, esta semana no sé, se está hablando mucho del uso optativo que salió la noticia. Sería caótico que se deje de utilizar. En los colegios que doy clases hay mucha concentración, son grandes. A veces en el aula se lo bajan, se hace una especie de gran burbuja por curso”, remarca Jimena, docente de los históricos colegios Normal 1 y La Legión.