Benja, el pequeño platense que es furor en Twitter

Thiago Benjamín tiene 12 años y es de La Plata. Como muchos en la ciudad, es fanático del fútbol y siempre lleva con él alguna prenda en alusión a su querido club, Estudiantes de la Plata.

En el 2009, cuando Benjamín tenía apenas unos meses de vida, el Pincha salió campeón de la Copa Libertadores, con Alejandro Sabella a la cabeza.

Por eso, en diálogo con Diario Hoy, cuenta con orgullo: “Soy hincha de Estudiantes desde que nací y a los nueve meses lo vi campeón”.

El pequeño pincha se hizo "famoso" luego de que se viralizara un video suyo bailando con un grupo de gente en su barrio Villa Elvira, en la madrugada del 25. En ese momento su tío “Santi”, a quien había acompañado, lo filmó y lo subió a las redes.

La respuesta fue un éxito absoluto. Quizás sin suponer lo que se vendría, el video, que está publicado en Twitter, comenzó a tener una repercusión inesperada. Hasta el momento tiene 1,4 mil Retweets, 1,2 mil Tweet citados y 18,4 mil Me gusta.

“Estaba bailando porque estaba celebrando la Navidad en mi barrio y me filmó mi tío”, explicó, y ante la pregunta sobre qué pensó sobre su video viralizado, respondió: “Cuando el video se viralizó, comenzaron a llegarme muchos mensajes y después mi tío me pasó el video y me emocioné un montón”.

Además, miles de hinchas de Estudiantes enloquecieron al ver que su remera gris tenía el escudo pincharrata, y por eso comenzaron a decir que el pequeño es un “talismán de la buena suerte”.

“Me pone contento porque hace mucho que no ganábamos, y ojalá sigan los videos y podamos seguir ganando”, dijo Benja, contento con su repentina fama y con el triunfo de Estudiantes.