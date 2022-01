Bicine: el proyecto de dos amigos platenses que fusiona turismo, cine y deporte

Combinar el uso de la bicicleta, el estudio del cine y el turismo por la ciudad de La Plata parece algo complejo de imaginar, pero no fue así para Cristian y Ariel, dos amigos que fusionaron sus saberes y lanzaron el llamativo e interesante proyecto Bicine.

En diálogo con diario Hoy, Ariel, quien es periodista especializado en el mundo cinéfilo, contó cómo nació y de qué se trata este proyecto original que busca acercar a los platenses a una parte de su propia historia y cultura sobre dos ruedas.

“Mi amigo Ariel es guía de turismo y me propuso sumarme para hacer una participación e intervención en una de sus excursiones que salían desde Meridiano V. Me llamó porque tengo un ciclo dedicado al cine nacional, entonces en ese recorrido inicial me centre en que en el parque Saavedra se grabaron escenas de La noche de los Lápices”, recuerda el joven.

Luego de esa experiencia, a su amigo le pareció que la propuesta podía tomar una forma específica; quedó interesado y le propuso unirse para hacer esta fusión de sus conocimientos turísticos y los de Ariel en el cine.

“Queremos dar difusión al cine argentino y lo que son las locaciones platenses, porque tiene gran importancia en la historia”, subrayó el periodista.

La bici, otra protagonista

¿Por qué eligieron la bicicleta como otra de las protagonistas del proyecto? Para los chicos “la idea es fomentar también la actividad física con la bici y el cuidado del ambiente”.

Por eso, el uso de casco es obligatorio, además de que cada persona será consciente del cumplimiento de las normas de tránsito. El recorrido está pensado para toda la familia y, en caso de haber un menor de edad, deberá estar acompañado de un adulto que será responsable del mismo.

Para esta primera temporada la recorrida se centra en cuatro sitios donde se rodaron cuatro películas icónicas filmadas en nuestra ciudad: la zona de la estación del tren Roca (Siete años en el Tíbet); la zona de diagonal 74 y 5 (El aura); la zona del Paseo del Bosque (Sudor frío); y la zona del boulevard Le Corbusier (El hombre de al lado).

Cómo sumarse a participar

Desde Bicine destacaron que “la gente quedó muy conforme en las recorridas, se los notó muy atentos, incluso desconocían algunas películas y ahí también está nuestra intención que se lleven algo porque hacemos una investigación grande”.

“También llevamos una tablet para poder mirar las escenas en el lugar frente a la locación, es muy interactivo. Estamos muy conformes con esta manera ágil, novedosa y didáctica de conocer nuestra filmografía y también el turismo local”, aseguró Cristian.

Quienes se quieran sumar pueden seguir las actualizaciones por Instagram o Facebook en @bicine.lp y contactarse por mensaje privado con los organizadores para poder conocer las próximas salidas dado que, por la ola de calor, quedaron en pausa por un tiempo, pero pronto ya volverán a rodar por la ciudad.