Brindan recomendaciones para viajar con menores

Con el objetivo de evitar cualquier tipo de accidente y posible multa, la cartera de Transporte de la Provincia recordó las medidas que se deben tener en cuenta a la hora de viajar con menores en el vehículo. De esta manera, los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero y con su respectivo Sistema de Retención Infantil (SRI) homologado de acuerdo a su edad y su peso. Está prohibido transportar en el asiento delantero a menores de 12 años y tener bebés en brazos. Los menores deben viajar cómodos, sin demasiado abrigo dado que esto puede afectar la correcta sujeción en el arnés del SRI. En caso de querer abrigarlo se puede colocar una manta sobre él, una vez asegurado en el SRI. Vale recordar, que a fin de facilitar la elección de un adecuado SRI se estableció internacionalmente una clasificación en grupos acorde a la talla de los niños.

Por otro lado, recomiendan evitar en lo posible comprar un asiento infantil usado, el cual no se conoce su procedencia o que no se puedan observar las etiquetas de homologación y vencimiento, ya que pudo haber sufrido un incidente o un golpe fuerte y tener reducida su capacidad de protección.

La cartera también mencionó que mediante un estudio realizado durante el Operativo de Sol a Sol 2024 se constató que entre los principales factores de distracción al volante aparece la presencia del celular, con un 35%; seguido por la comunicación telefónica ya sea o no manos libres, con un 17%; el mate, con un 15%; los cigarrillos, con un 12%; la comida, con un 10%; y las bebidas, con un 9%. “Cada persona que se sienta y pone las manos en el volante tiene que entender que es el responsable de todas las vidas que viajan dentro del vehículo. El viaje no puede empezar si no están puestos todos los cinturones de seguridad. El cuidado de la vida tiene que empezar por cada uno de nosotros”, indicaron las autoridades.