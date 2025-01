La música como medicina: una nueva herramienta científica

Desde el poder de una canción que evoca recuerdos hasta la capacidad de hacernos mover al ritmo, la música ha sido reconocida como un elemento central en la experiencia humana. Sin embargo, el neurocientífico Daniel Levitin va más allá al explorar su potencial como herramienta terapéutica en su libro I Heard There Was a Secret Chord: Music as Medicine. En ese sentido, explicó cómo la música puede convertirse en un recurso médico revolucionario para tratar enfermedades como la depresión, el Alzheimer y los trastornos del movimiento.

Si bien culturas de todo el mundo han utilizado la música como una forma de sanación durante milenios, solo en las últimas décadas la ciencia comenzó a demostrar su eficacia en términos medibles. Avances en neuroimagen y experimentos basados en teoría musical han revelado que escuchar música activa tanto el sistema auditivo como el motor del cerebro. Incluso cuando no hay movimiento físico, las áreas responsables de planificar movimientos se activan, según los estudios dirigidos por Levitin.