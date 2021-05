Caminatas saludables pero con baños clausurados en Parque San Martín

A la mañana bien temprano o a la tardecita, cientos de platenses concurren a caminar o realizar alguna actividad física por el Parque San Martín, que no deja de ser uno de los principales pulmones y espacios verdes que tiene el casco urbano. Por allí puede verse a las personas caminar en grupos o de forma individual, y hasta el exayudante de campo de Miguel Russo y del Profe Córdoba en Estudiantes, el profesor Guillermo Cinquetti, suele estar a diario sobre la vereda de calle 50.

Del otro lado del parque, sobre la esquina de 25 y 54, han dejado de funcionar los baños que en su momento se inauguraron en este lugar. Estos, además de permitir que las personas puedan hacer sus necesidades, no dejan de ser un lugar en donde las personas se pueden higienizar las manos luego de usar algunos de los juegos de plaza para los chicos o los aparatos de gimnasia.

En una recorrida realizada por este medio, algunas vecinas mayores de 60 años, que se acercan a diario al parque por una cuestión de cercanía, aseguraron que no llegan a dar toda la vuelta al mismo por la necesidad de concurrir al baño.

“Yo no llego a dar toda la vuelta. Me dan ganas de hacer pis y me termino volviendo a mi casa porque los baños están cerrados con llave”, admitió Emilia, una señora que vive en uno de los edificios de la calle 51 en la zona de 22.

Mientras, sobre la puerta del baño del parque sigue firme desde hace algunos días un cartelito de papel con la palabra “clausurado”. Otros vecinos le señalaron a este medio que la llave la solía tener un señor que frecuenta la garita de seguridad, ubicada a 30 metros del lugar, sobre la vereda de 54 entre 24 y 25.

Diario Hoy se acercó al personal de seguridad que estaba en el lugar, que desacreditó la versión de los vecinos, aclarando que los baños “han dejado de estar a disposición y permanecen clausurados”.

En el mismo parque no escasea el agua, ya que en el medio del lugar funciona una de las plantas de ABSA al costado de la vieja cancha de fútbol.

A este espacio verde suelen concurrir los vecinos que viven en el barrio del Hospital Español, y también de las manzanas cercanas a la plaza Islas Malvinas. Allí van personas más jóvenes que suelen visitar el centro cultural que funciona en ese lugar y utilizar también los espacios de cemento para realizar actividades con patinetas o bicicletas.