Campaña viral para que se emita billete de $10.000 en homenaje al Diego

A poco más de una semana de la muerte de Diego Maradona, los homenajes se multiplicaron en todos los puntos del planeta. En la Argentina, algo que empezó como un tímido deseo ahora junta firmas para ser realidad: imprimir un billete de $10.000 que recuerde al astro del fútbol mundial.



“Sumá tu firma para que el Gobierno emita el billete de $10.000 de Maradona, los pesos serían buscados mundialmente. Hagamos el billete de $10.000 de Maradona, edición limitada a nivel mundial. El gol del siglo”, explica el proyecto publicado en la plataforma Change que pretende alcanzar las 25.000 firmas. Mientras las autoridades nacionales guardan hermetismo sobre el tema, la campaña crece en convocatoria.



Lo primero que hay que decir sobre la posibilidad de que el billete de $10.000 con la estampa de Diego llegue a las billeteras de los argentinos es que es muy difícil, aunque no imposible.



Ningún gobierno ve con buenos ojos la opción de imprimir billetes con denominaciones más altas que las que circulan, ya que en cierta forma una acción semejante estaría admitiendo la depreciación de la moneda.



Las declaraciones que ilusionan



Antes de asumir, en noviembre de 2019 Alberto Fernández confesó que le interesaba la posibilidad de sacar a los animales de los billetes y reemplazarlos por grandes hombres y mujeres de la Argentina. En una entrevista, señaló: “Tengo algunas urgencias antes, pero me gustaría que en los billetes estén los próceres y los grandes hombres y mujeres de la Argentina. Lamento mucho que Evita haya desaparecido de los billetes, pero también lamento que de-saparezcan Sarmiento, Belgrano, San Martín o Rosas”.



Hacia finales de febrero, poco antes de que cayera sobre el mundo una pandemia, había tomado forma la decisión de reemplazar de manera progresiva el yaguareté, la ballena franca austral, el guanaco, la taruca, el hornero y el cóndor andino. Desde el Banco Central explicaron que un proceso de reemplazo podría llevar al menos seis meses.



En este contexto, la posibilidad de que el mejor jugador de la historia esté en el billete de $10.000 no es descabellada. Sin embargo, el ca­mino a recorrer es largo: su alta denominación implica un mayor trabajo y costos en torno a las medidas de seguridad que debe incluir.



El antecedente



Un año atrás, el usuario de Twitter Pablo Carballido propuso la

creación del billete con la cara del Diez. La propuesta sonó insólita pero el beneficio económico parece claro: “Si tuviéramos 1 billete de 10.000 pesos de curso legal con la cara de Maradona (o Messi) muchos fanáticos en el mundo quisieran tenerlo”, y calculó: “$10.000 es igual a u$s158. Si 50 millones en el mundo lo cambiarán, obtendríamos 7.900 millones de dólares. Sin pedir nada”.