Canciones navideñas que quedaron en la memoria de todos

Llegó la navidad y, entre tantos condimentos, no debe quedar afuera la musicalización. Si se quiere escuchar temas relacionados a estas fechas, existe una amplia variedad para elegir. Es por eso, que el Diario Hoy te acompaña a hacer un repaso por cinco canciones emblemáticas.

Una de ellas es "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey. La icónica voz de la artista estadounidense ha inmortalizado esta canción moderna que se ha convertido en un himno navideño. Con su ritmo alegre y letras festivas, "All I Want for Christmas Is You" ha conquistado el mundo y se ha convertido en un imprescindible en las listas de reproducción navideñas.

“Last Christmas" de Wham!, es un clásico de los años 80 que lleva impreso el espíritu navideño con un pegajoso ritmo pop y una narrativa romántica. Su éxito fue tal que aun hoy se sigue escuchando, de hecho, acaba de quedar en el primer puesto en la lista de navidad de la BBC Radio 1 de Reino Unido después de casi 40 años de su lanzamiento.

La conocida "Jingle Bells" de James Pierpon, y en sus múltiples versiones, nunca pasa de moda. Su alegre melodía y contagioso estribillo han convertido a esta canción en un elemento imprescindible en estas fiestas.

Una con letra en español. "Feliz Navidad" de José Feliciano es un tema que ha trascendido barreras y se convirtió en un hit global. La mezcla de inglés y español en "Feliz Navidad" resuena con el espíritu de unidad y celebración que caracteriza la temporada navideña.

Por último, se puede mencionar a "Silent Night" (Noche de Paz). Originaria de Austria e interpretada en innumerables idiomas alrededor del mundo. Su serena melodía y letras conmovedoras capturan la esencia tranquila y reflexiva de la Navidad.

Estas son solo algunas de las canciones que más se escuchan en estas fechas, sin embargo, existen muchas más entre las que se pueden destacar tambien “Jingle Bell Rock” de Bobby Helms y todas las que forman parte del disco "Navidades" de Luis Miguel.