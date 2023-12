"Last Christmas" de Wham! alcanza el número 1 en el Reino Unido después de 39 Años

En una hazaña que emociona a los amantes de la música, "Last Christmas" de Wham!, la célebre canción escrita por George Michael hace 39 años, finalmente alcanzó el codiciado número 1 en las listas de éxitos en el Reino Unido durante la semana navideña, una posición que había eludido al clásico durante su larga historia.

Este hito se concretó superando a temas emblemáticos como "You’re Christmas To Me" de Sam Ryder y, sorprendentemente, dejando atrás el icónico éxito festivo "All I Want for Christmas" de la estrella estadounidense Mariah Carey, que ocupó el tercer lugar.

A pesar de ser un himno anual durante las festividades, "Last Christmas" nunca logró asegurar el primer puesto durante la semana de Navidad en el Reino Unido desde su lanzamiento en 1984. El deseo original de George Michael, quien lamentablemente falleció el día de Navidad en 2016, se vio truncado en su momento por el sencillo "Do They Know It´s Christmas?" de Band Aid, un proyecto benéfico que también contó con la participación de Michael.

Los aficionados británicos de Wham! han reproducido la canción 13,3 millones de veces esta semana, llevando a "Last Christmas" a la cima de las reproducciones, un logro que resuena profundamente en los corazones de los seguidores de esta icónica pieza musical.

Andrew Ridgeley, compañero legendario de George Michael en el dúo Wham!, expresó su gratitud al respecto: "Es maravilloso y humillante haber llegado allí". Ridgeley agregó en una entrevista con la BBC: "La cima es un gran lugar para estar".

En consonancia con los anhelos de George Michael, quien siempre deseó que la canción ocupara el primer lugar durante la Navidad, este hito póstumo ha marcado un momento significativo en la historia musical del Reino Unido.