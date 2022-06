Ciudadanía italiana “Lo que nosotros hicimos este año fue aumentar el número de turnos”

El sueño de poder obtener la ciudadanía italiana no es fácil de concretar y, ante la creciente demanda por acceder al trámite, se incrementan las quejas y los enojos de quienes no logran adquirir los tan de­seados turnos.

“Yo llegué en junio de 2019, antes de que yo llegara ya se hablaba de esto, todas las quejas y enojos de los usuarios, de los descendientes que pedían solicitar el reconocimiento de la ciudadanía italiana y claramente tenían dificultades de acceder a turnos. Esto es un tema que siempre está acompañando nuestro trabajo”, le expresó a diario Hoy el cónsul general, Filippo Romano.

En relación a esta problemática, el funcionario destacó que “a partir de mayo del 2021, se implementó un nuevo sistema de turnos, que es el sistema Prenot@mi y hay que subrayar que esto no es un sistema desarrollado por el consulado. El administrador de esa plataforma es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Es una herramienta informática elaborada por la administración central que se pone a disposición de todas las sedes”.

En ese sentido, remarcó que “si hay una falla en ese sistema, el consulado no puede intervenir porque nosotros no tenemos la manera de intervenir en un sistema administrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Podemos señalar que hay fallas”.

A su vez, el funcionario diplomático, que lleva 20 años en esta profesión, resaltó que “el problema que tiene La Plata lo tienen los demás consulados de la red, no solo en la Argentina, en otros países también”.

Filippo Romano llegó a la ciudad en 2019, previo paso por la Embajada de Italia en Montevideo. Se desempeñó como cónsul en Alemania y como viceembajador en la Embajada de Italia en Bagdad. “Estamos tomando medidas para mejorar el sistema, pero el problema de fondo que no­sotros tenemos es una desproporción entre el número potencial de ítalodescendientes que teóricamente poseen los requisitos para acceder al reconocimiento de la ciudadanía italiana y el número de turnos que nosotros podemos ofrecer. Lo que nosotros hicimos este año es aumentar el número de turnos a disposición de los trámites de ciudadanía”, precisó.

En esa línea, sostuvo: “Hay que tener un poco de paciencia. Estamos haciendo lo posible y el máximo esfuerzo para brindar servicios en el sector de ciudadanía. Entiendo el enojo de la gente que no encuentra el turno”.

El consulado italiano de la ciudad, ubicado en 48 entre 12 y 13, tiene una jurisdicción que abarca 59 partidos de la provincia de Buenos Aires. “Tenemos más de 100.000 ciudadanos italianos que están oficialmente registrados en el padrón consular, pero se calcula que en la Argentina, ni hablar en la provincia de Buenos Aires, casi el 60% de la población tiene una descendencia italiana”, detalló.

Estadísticas

“Entre los meses de junio y septiembre no­sotros ya otorgamos más de 1.300 turnos. Y ese es un número que no tiene antecedentes para nuestro consulado. En 2018 se daban seis turnos al día, entre abril y junio nosotros otorgamos 21 turnos al día y 84 turnos a la semana”, recalcó Filippo Romano.

En relación a las ciudadanías otorgadas, en el 2019 se realizaron alrededor de 4.000; en 2020, con la irrupción de la pandemia, 1.800; y en 2021 aproximadamente 2.900. “Este año creo que podremos confirmar los números de antes de la pandemia, volver a los números que teníamos en 2019. Son números elevados para nuestra estructura”, completó.

Sobre las denuncias de miles de aspirantes a la ciudadanía que afirman que gestorías y entidades privadas cobran entre 500 y 1.000 dólares por la obtención de los turnos, el cónsul manifestó: “El gestor o intermediario no vende turnos, no puede vender lo que no les pertenece. Es importante subrayar que hay términos y condiciones del sistema. Hay reglas que hay que respetar, no se puede ceder a terceras personas la propia cuenta y hay muchas cosas que no se pueden hacer. Hay unos cuantos usuarios que tienen el perfil bloqueado”.