Comenzó a buen ritmo la vacunación a mayores de 25 años

Tal como había anunciado el gobernador Axel Kicillof, comenzó la inoculación a los mayores de 25 años. Este medio se acercó a una de las postas, para corroborar el movimiento del centro vacunatorio situado casi en la esquina de 8 y 67, al lado del H.Z.E. “Dr. Noel H. Sbarra” (calle 8 e/ 66 y 67).

El sistema es rápido y nunca se detiene. Los jóvenes llegan hasta el lugar, entregan su documento y esperan que los llamen. Luego, hacen esperar a los vacunados 15 minutos por si sucede algún tipo de reacción alérgica y se retiran.

Después de vacunarse, pudimos hablar con Diego Castillo (26), que nos contó: “Con la vacuna ya se puede estar un poco más tranquilo. Si bien hay que seguir cuidándose, es un alivio”. Luego, continuó diciendo: “Hasta este día me cuidé siempre desde el primer momento, no solo por mí, sino también porque vivo con mi mamá y no quería representar un riesgo para ella al ser quien podía contagiarla. Ojalá volvamos pronto a la normalidad y dejemos atrás esta pandemia para vivir tranquilos”.