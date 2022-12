Cómo funcionan los servicios el día de hoy

Las autoridades confirmaron cómo será el funcionamiento de los servicios este día entendiendo el contexto del asueto. En primera medida, no funcionará el estacionamiento medido, algo que recién volverá a establecerse el próximo lunes. Los bancos, por su parte, trabajarán normalmente de 8 a 13, dado que el asueto no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras. En lo que respecta a la recolección de residuos, hoy funcionará normalmente, mientras que mañana el camión pasará durante el día. Así, desde la comuna pidieron que se saque la basura entre las 10 y las 12. Por último, el día domingo no habrá recolección, por lo cual se recomienda no sacar la basura.