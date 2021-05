Cómo se renueva el permiso para no esenciales y para ir a vacunarse

En el marco de las nuevas restricciones por el pase a fase 1 durante el plazo de nueve días para tratar de mitigar la circulación del virus, las autoridades gubernamentales señalaron que será necesario volver a tramitar los permisos de circulación.

Esto incluye a quienes habían solicitado permisos para actividades catalogadas como no esenciales, dado que se darán de baja todas las que estaban bajo esa calificación en el marco de las disposiciones actuales.



Aquellas personas que están incluidas dentro de la categoría de esenciales y que ya sacaron el permiso para circular no tendrán la obligación de renovarlo, ya que el sistema lo actualizará de manera automática.



“Se darán de baja seis millones de permisos de trabajadores no esenciales, y deberán volver a tramitarlos con las limitaciones que hay por el nuevo decreto”, marcó la titular de la Secretaría de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, por lo que habrá que volver a solicitarlos en la página argentina.gob.ar/circular.

En ese plano, marcó que los permisos de vacaciones se darán de baja y no se podrán volver a sacar, al menos mientras dure el tiempo establecido en el nuevo decreto; a la vez que el transporte público queda limitado para personal esencial.



Cabe mencionar que, en caso de recibir el turno para aplicarse alguna de las vacunas contra el coronavirus, antes de salir del domicilio también es necesario sacar el permiso para circular, el cual se obtiene en esa misma página.



Actualización del autotest



Para tratar de descomprimir la atención en los centros de salud y ante la duda sobre la presencia de síntomas, las y los vecinos pueden consultar a través del autotest a través de la página www.portal-coronavirus­.gba.gob.ar/autotest-coronavirus, que fue actualizado en las últimas horas.



A partir de esa actualización, se precisaron algunos síntomas y circunstancias de exposición a casos positivos, indicando en cada caso los pasos a seguir según las respuestas ingresadas al sistema.



Por caso, si alguien indica síntomas compatibles con la enfermedad Covid-19, la página indica al usuario que “podría ser un caso confirmado por criterio clínico-epidemiológico” y le informa que debe permanecer en su casa, “en una habitación solo para usted, que debe estar con la puerta cerrada, puede salir solo al baño, con el barbijo, y después limpiar el baño”.



Sumados a otras recomendaciones para evitar contagiar a las personas que convivan en el hogar, el sistema también señala que los convivientes o quienes hayan tenido contacto con quien presentó los síntomas “deberán aislarse durante diez días”.



“Debe activar el sistema de emergencias, llamando al 107 o al número de emergencias de su obra social si tiene dificultad respiratoria mayor, como por ejemplo palabra entrecortada o respira rápido y fuerte en reposo, cambio de color de piel (azulada), sensación de ahogo”, detallaron desde la cartera de Salud.