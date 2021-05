La Plata: qué se podrá hacer y qué no en el confinamiento estricto

El Gobierno Nacional estudia nuevas restricciones para contener los contagios de covid-19 en Argentina. El anuncio será antes del viernes 21 de mayo, fecha de vencimiento del DNU comunicado por el presidente Alberto Fernández el 30 de abril. Hay reuniones en Casa Rosada y existe la posibilidad de endurecer las medidas actuales.

Posibilidad de un cierre total para los fines de semana

El Gobierno tendría decidido un cierre total durante el fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según informaron fuentes cercanas. Se trataría de una Fase 1 para esta región del país, muy afectada por la segunda ola de covid-19. Sería anunciado antes del viernes y todavía no estaría definido por cuántos fines de semana estaría vigente.

Estas son las nuevas restricciones por coronavirus que analiza el Gobierno y que podrían aplicarse en La Plata

- Circulación nocturna: En las zonas de “alerta epidemiológico”, el Gobierno Nacional analiza la posibilidad de restringir aún más la circulación nocturna (actualmente de 20 a 6). Algunas autoridades no están seguras de esto debido que podría generar mayores aglomeraciones en los transportes públicos.

- Transporte público: La idea -según anticipó Carla Vizzotti- es incrementar el control sobre algunas restricciones que están vigentes pero no se cumplen. Entre ellas, el transporte público. El AMBA solo pueden usar colectivos, trenes y subtes aquellas personas que se dedican a actividades consideradas esenciales.

- Educación: El Gobierno Nacional mantendrá la vigencia de las clases virtuales. Horacio Rodríguez Larreta, quien había recurrido a la Corte Suprema por esta medida, también se sumaría. “Si los casos no bajan en las próximas 72 horas, entonces acompañaremos las medidas de la Nación”, dijo el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

- Reuniones sociales: Rige un máximo de 10 personas salvo en las zonas en alerta epidemiológica como el AMBA, donde la única excepción son las visitas para la asistencia de personas que requieran cuidados especiales. Sin embargo, y tal como aseguró Vizzotti, esta reglamentación no se cumple. Se evalúa la posibilidad de un cierre total durante los fines de semana.

- Deportes: Continuarán las restricciones vigentes. En zonas de alerta epidemiológico como el AMBA seguirían prohibidos en lugares cerrados (gimnasios, canchas techadas) y habrá limitaciones cuando se ejerciten al aire libre.

- Gastronomía: En las zonas de alerta epidemiológico (como AMBA) se discute sobre la posibilidad de ampliar la hora de cierre de los bares y restaurantes, que actualmente es las 19 (que sí tienen habilitado el delivery y take away). Carla Vizzotti reconoció que en muchos lugares estas prohibiciones no se cumplen, por lo que podrían intensificar los controles.