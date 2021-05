Se entregó en Uruguay “Pepín” Rodríguez Simón

El operador judicial del expresidente Mauricio Macri y diputado argentino en el Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur), Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, se entregó ayer a la Justicia de Uruguay, país en el que había pedido asilo político, y se esperaba su inminente arresto.



La jueza argentina María Romilda Servini de Cubría había ordenado horas antes la captura internacional de Rodríguez Simón, considerándolo en rebeldía, y dispuesto la inhibición general sobre todos sus bienes y el levantamiento del secreto bancario.



Luego de que Servini lo citara a prestar declaración indagatoria en una causa judicial que llevan adelante Servini y el fiscal Guillermo Marijuán, “Pepín” reveló que está en Uruguay, donde viajó en diciembre último, y que pidió refugio en el país vecino, denunciando “persecución política” y una “campaña de difamación en su contra”.



La causa en la que debía ser indagado se inició a partir de una denuncia del empresario Fabián De Sousa, del Grupo Indalo, que lo acusó de integrar una asociación ilícita, junto a Macri, dedicada a desapoderarlo de sus bienes y, en connivencia con funcionarios judiciales, meterlo preso. De hecho, De Sousa permanecía detenido en el momento de presentar su denuncia.

Un pedido “llamativo”



La decisión del diputado del Parlasur (que no tiene fueros por una presentación de Cambiemos, el partido del propio expresidente Macri, aceptada por la Corte Suprema de Justicia en 2016) provocó perplejidad y suspicacias. La vicepresidenta Cristina Fernández dijo que le causaba “estupor e indignación”; el ministro de Justicia argentino, Martín Soria, se preguntó: “¿Por un llamado a indagatoria pide ser refugiado?”



Ayer, “Pepín”, que había fijado domicilio en un estudio jurídico de Montevideo, decidió finalmente entregarse.



“Es llamativo que haya pedido el refugio sin haber presentado, por lo menos, un pedido de eximición de prisión”, dijo a diario Hoy el abogado Marcelo Domínguez, profesor adjunto de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y secretario del Instituto de Derecho Penal y Criminología. “No le veo una lógica. No observo que el desarrollo haya sido muy inteligente”, agregó.



“Si uno solicita refugio en el Uruguay teniendo una indagatoria en la Argentina a mediados de junio, es decir faltando más de veinte días, no sé por qué no esperó por lo menos estar próximo a la fecha. Si le hubieran otorgado la eximición de prisión, por ejemplo, se habría ahorrado tener un pedido de captura internacional y, de ser efectivizado, quedar en arresto administrativo”, reflexionó Domínguez, que además es magíster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada, en España.



“¿Por qué no solicitar primero, o simultáneamente, una eximición de prisión en la Argentina?, ¿cuál fue el motivo que lo impulsó a in­formar públicamente, en una car­ta, que había solicitado refugio, cuando las autoridades mismas tienen que mantener absoluta reserva sobre eso?”, se preguntó el letrado.

Arresto inminente



Pocos minutos después de la charla de Domínguez con diario Hoy, “Pepín” Rodríguez Simón pareció advertir lo errado de su estrategia y se entregó voluntariamente a la Justicia uruguaya. Al cierre de esta edición era inminente su detención, que se concretaría una vez que las autoridades judiciales uruguayas se expidan sobre la orden de captura. “El pedido de refugio no obtura la posibilidad de que se decrete el arresto administrativo, por un plazo hasta de 30 días”, puntualizó Domínguez.



Según explicó el letrado, para su eventual extradición a la Argentina, al seguir vigente su pedido de refugio en el país vecino, aún habrá que esperar que el juez uruguayo resuelva sobre ese punto. Para ello, el magistrado tendrá en cuenta el informe de la CORE (Comisión de Refugiados) uruguaya, a efectos de resolver sobre la concesión o no del refugio.