El BCRA profundiza su intervención

Lo que muchos economistas y analistas adelantaron, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) lo confirmó este lunes: en mayo intervino fuertemente en el mercado de futuros de dólar. Según la información oficial, la autoridad monetaria cerró el mes pasado con una posición vendida de casi 1.950 millones de dólares.

Se trata del tercer mes consecutivo en que el BCRA interviene en el dólar futuro con el objetivo de contener el precio del tipo de cambio. Sin embargo, mayo mostró que se cuadruplicó la posición vendida: en marzo intervino por 376 millones de dólares y en abril por 409 millones.

Cabe destacar que las intervenciones de marzo pasado se dieron en medio del cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de las turbulencias cambiarias y el anuncio del nuevo sistema de flotación entre bandas cambiarias. De modo que las realizadas en abril fueron las primeras desde el comienzo del nuevo programa con el Fondo, en el que se indicaba que el BCRA no esperaba intervenir en futuros. Si bien no está explícitamente prohibido en el acuerdo, el mercado interpretó cierto compromiso de parte del Gobierno de que no iba a abusar de esta herramienta válida, de ahí la sorpresa de los analistas.

Cabe recordar que las operaciones en futuros de dólar no implican entrega de la especie del contrato, en este caso dólares provenientes de las reservas internacionales del BCRA.