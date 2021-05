Horario Rodríguez Larreta confirmó que no habrá clases en la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brindó una conferencia de prensa sobre los detalles de la próxima etapa en la Ciudad. Ocurrió después del anuncio del presidente Alberto Fernández sobre los 9 días de confinamiento.

En la conferencia, Rodríguez Larreta reconoció que: "La situación sanitaria es muy preocupante y se ha visto en los últimos días que aumentaron los casos de coronavirus en la Ciudad".

El jefe de Gabinete afirmó la decisión de correr el calendario escolar, tras suspender las clases presenciales en los próximos tres días hábiles (miércoles, jueves y viernes). Por eso, se recuperarán del 20 al 22 de diciembre.

Además, Rodríguez Larreta destacó: "A partir del lunes 31 de mayo, el DNU plantea la vuelta a la situación actual. La Ciudad reafirma su compromiso: las escuelas fueron lo último en cerrar y serán lo primero que se van a abrir".

Asimismo, argumentó que: "Las próximas semanas van a ser fundamentales para la evolución de la pandemia porque se espera poder avanzar con el plan de vacunación e inmunizar a todas las personas de riesgo con al menos una dosis".

En ese sentido, adhirió a las medidas tomadas por el Gobierno nacional y asumió la garantía de medidas extensivas a las propuestas por Alberto Fernández anteriormente.

Por eso mismo, los encuentros sociales estarán prohibidos, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados y en todos los ámbitos.

El transporte público seguirá siendo exclusivo para los trabajadores de tareas esenciales y solo se permite la circulación para actividades de cercanía como ir a la farmacia, a comprar algo a un comercio o a la plaza del barrio a caminar, sin permanencia en los lugares.

Se cerrarán con un vallado 71 accesos y egresos a la Ciudad, sobre un total de 127 accesos. Los habilitados quedan para quienes tengan permisos que serán requeridos por la Policía de la Ciudad y las Fuerzas Federales.

Los comercios esenciales van a seguir abiertos con los protocolos vigentes. Los comercios no esenciales pueden trabajar, pero con la modalidad de take away, para retirar el pedido. Los locales gastronómicos podrán trabajar en la modalidad de delivery o retiro en el local, y de la puerta para afuera.

En el caso de la construcción y la industria, van a estar limitadas de acuerdo a lo establecido por el DNU del Gobierno nacional. Van a cerrar los clubes y no estarán habilitadas las ceremonias religiosas.

En las plazas y parques, los patios de juegos van a permanecer cerrados y sólo van a poder practicarse deportes individuales. Allí tampoco están permitidos los encuentros sociales.

Tal como será publicado en el DNU del Gobierno nacional estas medidas estarán vigentes hasta el 30 de mayo, lo cual supone 3 días hábiles, y a partir del 31 de mayo el DNU plantea la vuelta a la situación actual.

De la conferencia participaron el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la ministra de Educación, Soledad Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quirós; el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Mendez; el ministro de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti, y el secretario de Seguridad, Marcelo D´Alessandro.

El Gobierno tiene decidido un cierre total durante el fin de semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según informaron fuentes cercanas. Se trata de una Fase 1 para esta región del país, muy afectada por la segunda ola de covid-19. Fue anunciado antes del viernes y se definió por cuántos fines de semana estaría vigente.

Estas son las nuevas restricciones por coronavirus que analiza el Gobierno y que podrían aplicarse en La Plata.