¿Cómo se vivió en el país el debut del seleccionado argentino?

Muchísima era la expectativa que existía en el país por el debut del seleccionado argentino de fútbol en la Copa del Mundo que se está llevando a cabo en Catar.

En este contexto, y como ya se sabe, el partido del combinado albiceleste comenzó a las 7. Y gracias a ese horario, en nuestra ciudad, las panaderías fueron ayer las protagonistas de un particular hecho: estar totalmente colmadas antes del inicio de la disputa entre la Argentina y Arabia Saudita (ver página 11).

Ahora bien, saliendo de La Plata, y dirigiéndose a Berisso, Patricia, una vecina de esa localidad, le contó a diario Hoy cómo vivió el partido y las horas previas al expresar que “fue una noche complicada, los nervios no me dejaron dormir, y eso que ya tengo varios mundiales vividos, pero la previa fue tan intensa que se sintió especial”.

“Me puse la alarma y me desperté sobre la hora, el primer tiempo lo vi mientras me preparaba para ir a trabajar. El segundo tiempo me agarró en el viaje, así que lo compartimos con el chofer del micro mientras transmitía en mi celular. Fue un resultado inesperado, pero la fe sigue intacta”, siguió en su relato la mujer.

Por otro lado, Gonzalo, de 20 años y vecino de Ensenada, dijo que se encontraba con una ilusión “tremenda” por ver al seleccionado nacional y que continúa confiando en el equipo. Además, confesó que en su trabajo, de común acuerdo con su jefa, se decidió que la jornada laboral iniciara dos horas más tarde a fin de que los empleados pudieran ver el encuentro con tranquilidad.

Por otro lado, Agustín, de Berisso, le dijo a este multimedio que para él “fue una noche superlarga, no pasaba más la hora. Me levanté media hora antes del partido y preparé mate, no comí nada porque no daba más de los nervios; lo que lloré con el himno fue increíble, nunca me había pasado algo igual”.

“Cuando empezó el primer tiempo me sentía reconfiado de que íbamos a ganar, pero cuando nos metieron los dos goles me superdesilusioné, fue una mezcla de tristeza, incertidumbre y enojo, pero al instante reflexioné: es el primer partido, la batalla no se da por quien gana, sino por quien pelea, y sé que vamos a llegar y ser los mejores del mundo”, agregó.

Cabe destacar que, a partir de una resolución de la cartera educativa, en la provincia de Buenos Aires los colegios pudieron adaptar los horarios de ingreso o salida de acuerdo al momento en el que juega el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

En este marco, Laura, docente en una escuela del partido bonaerense de Berazategui, le dijo a este multimedio que, si bien todo el personal docente asistió para ver el encuentro en el establecimiento educativo, en cuanto a los alumnos “no fue nadie, ni del nivel primario ni del secundario”. Cabe resaltar que el horario de entrada era a las 7.20.

Asimismo, con respecto a los estudiantes del nivel secundario que tienen clases en el horario matutino, la profesora resaltó que luego del partido asistieron “solamente cinco alumnos”.

Por otro lado, en Mar del Plata, cientos de locales y turistas aprovecharon la ­oportunidad de observar el debut del equipo albiceleste con el mar de fondo desde el Fan Fest montado frente a la playa del Torreón del Monje.

El debut argentino en otras jurisdicciones

En la plaza Francisco Seeber, ubicada en el barrio porteño de Palermo, alrededor de 11.000 personas se acercaron a ver el primer partido en el Mundial del seleccionado dirigido por Scaloni por medio de una pantalla gigante montada allí.

En tanto, en Mendoza hubo muy poco movimiento en las calles, ya que los alumnos contaban con el permiso para entrar a las escuelas a las 9.30, y muchos comercios abrieron una vez culminado el partido.

Después del final se colapsaron todos los ingresos a la ciudad con personas que querían llegar a sus trabajos, por lo que la Policía pidió paciencia y precaución hasta llegar a sus destinos.

Asimismo, ayer en Tierra del Fuego, Ushuaia, los lugareños y los turistas se reunieron a fin de ver el encuentro debido a que allí los principales hoteles céntricos habilitaron espacios especiales en sus confiterías con televisores de gran tamaño.

Con respecto a Salta, en la plaza España se dispuso una pantalla gigante. Las familias comenzaron a llegar al lugar desde las 6.30.