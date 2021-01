¿Cómo será el plan para que las escuelas vuelvan a recibir a alumnos y docentes?

Tras confirmar que el 1° de marzo volverán las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof adelantó que la semana que viene comenzará la vacunación a docentes con factores de riesgo.

Para volver a las aulas con el menor riesgo posible, el gobierno diseñó un Plan Jurisdiccional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales, indicando que “se viene trabajando intensamente para conseguir la mayor presencialidad posible durante 2021”.

El 17 de febrero comenzarán las actividades de intensificación de contenidos curriculares para estudiantes cuyas trayectorias educativas se vieron interrumpidas o presentaron dificultades durante el año pasado, y el 1º de marzo iniciará el ciclo lectivo.

El plan que tiene como objetivo el regreso a las clases presenciales establece pautas para la organización institucional de las escuelas, en vistas de posibilitar el distanciamiento social, la adecuada circulación de aire, la limpieza y la desinfección de los establecimientos y la higiene personal.

Además contempla protocolos anexos como infraestructura edilicia; limpieza y desinfección para establecimientos educativos; actuación ante casos de Covid-19; funcionamiento de bibliotecas escolares, y uso de transporte escolar.

Será obligatorio: el uso de tapabocas para estudiantes, docentes y auxiliares; la distancia social entre estudiantes y docentes (al menos de 1,5m entre estudiantes; 2 metros del docente en el aula y de 2 metros en espacios comunes); la higiene frecuente de manos (al menos cada 90 minutos); el control de la temperatura en el ingreso al establecimiento (un máximo de 37,4ºC); la ventilación de los ambientes (al menos cada 90 minutos), y el mantenimiento de las puertas y ventanas siempre abiertas.

Además, se prevé la organización de los ingresos y los egresos de la escuela en horarios escalonados que eviten la concentración de personas.

Las clases se organizarán a través de esquemas duales, que combinen actividades presenciales y no presenciales. Por ejemplo, una sección que cuenta con 30 estudiantes se puede subdividir para que cada grupo de 15 estudiantes concurra a la escuela dos veces por semana y realice actividades no presenciales el resto de los días de la semana. El quinto día se destinaría al seguimiento de las actividades no presenciales.