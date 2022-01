Con 54 años, gana 7.000 pesos por día manejando un taxi y les canta a los pasajeros

¿Quién dijo que en pleno enero los taxistas la pasan mal en La Plata? Entre las restricciones, la situación económica y el brote de contagios, muchas personas decidieron quedarse en la ciudad durante la primera semana del año, y esto se vio reflejado en el movimiento incesante que se registró en la vía pública en los últimos días.

En la parada de taxis de la Terminal de Ómnibus, por ejemplo, un vecino de Los Hornos confirmó que hay una forma distinta de tomarse la vida: trabaja doce horas arroba del taxi del cual es dueño. Recauda un promedio diario de 7.000 pesos de lunes a viernes y tiene un gasto fijo diario de aproximadamente 450 pesos en GNC; pero además cuenta con una particularidad: es cantante y en ocasiones improvisa un show en algunos lugares de la Costa. Lo curioso es que también lo hace arriba del auto, en el medio de un viaje, para quien lo requiera o le consulten con la única finalidad de ponerle música y sentido a ese momento de la vida.

“Con la tarifa del último aumento que tuvimos, la vedad que la gente no se ha quejado ni nada, creo que estamos en una situación que está aumentando todo, todos los días, y la gente ya no se sorprende”, reveló a diario Hoy el vecino de La Plata que se gana la vida de una forma especial, sin perderse los sábados y los domingos para la familia, logrando una rentabilidad muy considerable.

—¿Cuántas horas estás arriba del auto?

—Entre once horas o doce aproximadamente. El auto es mío, y tengo un promedio de recaudación de 7.000 pesos. Trato de ­trabajar de una manera relajada y ­tomármelo con el mayor humor posible. Nos encontramos a veces con compañeros a charlar.

—¿Cuánto cargás de GNC por día para que rinda o dure todo un turno en el verano?

—Hago una sola carga por día de 460 pesos. Con eso me alcanza para trabajar todo el día dentro de lo que es la ciudad de La Plata. Por ahí si agarro un viaje que me lleva más lejos, a Adrogué o Capital, ahí sí tengo que hacer dos y lleva a un total de 900 pesos de gas. Trabajo de lunes a viernes y los ­sábados y domingos me los tomo. Es el caso mío.

—Y también cantás, ¿de qué barrio sos?

—Soy de Los Hornos. Trabajo esta semana y la que viene me voy para Mar del Plata; pero allá me voy a cantar como artista. Fui vocalista de un grupo de los de antes, del recuerdo, del grupo Los Moros, y la gente de Mar del Plata me conoce. El miércoles 19 voy a estar en Necochea y ­después vuelvo a Mar del Plata. Luego hago Paraná, Villaguay, Tandil y vuelvo a ­Necochea.

Reconocen aceptación de la nueva tarifa

Hoy se cumple una semana desde la aplicación de la nueva tarifa para el turno de noche en la ciudad de La Plata, que contempla una bajada de bandera a un costo de 109 pesos de 0 a 6 de la mañana.

Asimismo, según los sondeos realizados por este multimedio en distintas paradas de la región, no se registraron bajas en los viajes, pese a que estamos ­transitando el mes de enero, en el que se supone que habría menos personas en la ciudad.