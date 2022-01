“Las vacunas que está usando la Argentina han demostrado ser muy seguras y eficaces”

El impacto de la tercera ola provoca récords de contagios en el país y las filas en los centros de testeos es una imagen que se repite día a día.

“Estamos en una situación muy crítica en términos del número de infectados que afortunadamente, y gracias a la vacunación, no es acompañado ni por hospitalizaciones de casos severos ni muertes”, le expresó a este diario la doctora y especialista en vacunas Daniela Hozbor.

En relación a la campaña de inmunización, la profesional marcó que “vamos muy bien. Si miramos el total país, estamos en casi el 73% de la población de más de tres años con esquema completo; casi en un 84% total de la población mayores de tres años con al menos una dosis; y cerca de un 14% que ya está recibiendo un refuerzo”.

Consultada sobre la vacunación pediátrica, donde los profesionales de la salud y expertos piden avanzar, la especialista precisó: “Se mejoró en un momento lo que es aplicación y hay un 40% de la población de tres a once años con esquema completo, pero falta mucho. Se ha perdido lo que es el inicio del esquema de vacunación de ellos, así que eso hay que reactivarlo, es una necesidad. Se está viendo acá en la Argentina un aumento de hospitalizaciones en los niños y en las niñas, en la mayoría de ellos no vacunados. No somos una excepción, se está viendo también en otros países, entonces urge la necesidad de vacunarlos y vacunarlas”.

En esa línea, argumentó que se trata de “una estrategia que es muy segura. Las vacunas que está usando la Argentina han mostrado ser muy seguras y eficaces, entonces no dudemos en aplicarlas. No hay que perder para nada ninguna oportunidad”.

Asimismo, la profesional señaló que la inoculación no reemplaza las otras medidas preventivas. “No es vacunación o barbijo, vacunación o ventilación, vacunación o distanciamiento, o vacunación y asistencia a eventos masivos. Es vacunación y todo eso. Esperemos que esto pase pronto, pero estamos en este momento conviviendo con esta incidencia muy alta de casos infectados, no lo tenemos que negar y tenemos que actuar”.

Testeos

“Estamos en un momento muy álgido de contagios y los testeos aumentan significativamente. Hay que repasar, porque no siempre necesitamos testearnos. Si nosotros tenemos sintomatología y somos nexo de una persona que ha sido confirmada entonces no hace falta testearnos porque ya somos un caso confirmado. Si estoy vacunado se hacen siete días de aislamiento, y sin testearse tres días más con todas las protecciones para evitar posibles contagios. Si no estás vacunado, son diez días de aislamiento. Si sos contacto estrecho y estás vacunado son cinco días, más otros cinco con todos los cuidados (tampoco hace falta testearse). No necesitás en muchas situaciones hisoparte”, detalló.