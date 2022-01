Vecinos de Gonnet reclaman ante la falta de agua potable

La falta de agua potable continúa siendo una gran problemática para los vecinos de Gonnet. Ahí, desde hace varios años las personas deben concurrir todos los días al Centro Comunal entre las 10.30 y las 14 para que le den dos bidones de agua potable. Muchas veces, de hecho la mayoría de ellas, la cantidad de agua no alcanza para todas las personas que se acercan. “Desde la segunda mitad del 2017 que sistemáticamente hay que estar haciendo fila todos los días desde las 10.30 o 14 para que te den dos bidones de agua por persona. Imaginate en verano”, le explicó a diario Hoy un vecino de la zona, Laudelino. La realidad es que ante estas elevadas temperaturas, la necesidad de contar con este vital recurso es aún mayor.

“Los bidones los traen todos los días, pero muchas veces no alcanza. No alcanzan a abastecer a todos los vecinos, que hasta incluso a veces genera malestar entre ellos porque van todos los de la familia y cargan más bidones. Pero eso no está mal, lo que está mal es que no alcance para que todos puedan llevarse”, remarcó indignado sobre esta situación el frentista. En varias ocasiones, las filas van desde el Centro Comunal llegando hasta el colegio Media 12, que se encuentra a la vuelta del lugar, lo que genera mucho enojo por parte de los vecinos. “Te parte al medio porque tenés que parar con todo lo que estés haciendo con tu día para ir en busca de agua, un servicio que pagamos para tenerlo en nuestra casa y últimamente ni hasta eso”, agregó. Como si fuese poco, hay días en donde el agua no potable directamente no llega a las casas. “Ya no solo es caótico que no sea potable, sino que en estas épocas a veces ni llega. Entonces no tenes agua para bañarte ni para lavar ropa o platos e incluso ni para descargar el inodoro”, concluyó. Ante esta dramática realidad, los vecinos continúan insistiendo en una mejora del servicio, esperanzados de que el calvario termine lo antes posible.