Éxodo de platenses y movimiento turístico en la Terminal

En las horas previas al comienzo del fin de semana, se vio mucho movimiento y gran cantidad de gente en la Terminal de Micros de La Plata ubicada en 4 y 42. Varios platenses aprovechan este día para viajar a distintas localidad de la Costa Atlántica y otros puntos del país para disfrutar del verano.

Durante la mañana, hubo algunos reclamos con respecto a la falta de control al ingreso al establecimiento, debido al rebrote de coronavirus. Vecinos denunciaron que ni siquiera tomaban la temperatura. Según pudo constatar este multimedio, pasadas las 10 de la mañana, comenzaron a cumplir con ciertos protocolos.

“No había nadie cuando entramos así que no nos preguntaron nada ni nos tomaron la temperatura”, expresó una chica de City Bell que viaja este viernes con sus amigas a Mar del Plata. “Yo creo que van a ser más estricto dentro del colectivo. Tenemos todas el pase sanitario, con dos dosis de la vacuna”, dijo.

Por otra parte, Alejo, de 18 años, viaja a la misma ciudad balnearia y aseguró que tampoco le solicitaron algo para ingresar a la Terminal. “Lo que me preocupa es la cantidad de gente que hay en Mar del Plata. Pero que no me pidan el certificado de vacunación no me preocupa. Sí que haya mucha aglomeración de gente”, sostuvo. “Voy sabiendo que hay mucha gente, pero hay que disfrutar un poco”, expresó.

Otro grupo de chicas, que esperaban el micro hacia la misma ciudad, le comentó a este multimedio que a pesar del rebrote, planean salir a bailar igual. “Vamos a salir, hay mucha multitud de gente pero bueno, hay que cuidarse”, dijo una de ellas. Su amiga, en tanto, contó: “Nos fuimos a bariloche hace dos semanas y volvimos con covid, así que ya tenemos el alta y vamos a Mar del Plata”.