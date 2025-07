Una docente platense concluyó la ruta sanmartiniana en América

Adriana Geymonat es una docente de la ciudad que desde chica, por su fascinación por la historia, mostró un particular interés en José de San Martín. Desde hace ya algunos años, logró un importante reconocimiento mundial al realizar los seis caminos utilizado por el General San Martín en los Andes. No satisfecha con ese logro, se convirtió en la primera persona en abarcar toda la ruta sanmartiniana en América, ya que siguió los pasos del Libertador en todos los lugares donde estuvo. La última parada para llegar a este objetivo fue Uruguay, lugar donde el padre de San Martín administraba una Calera en Carmelo.

“El objetivo de mi viaje a Uruguay es porque hay un lugar en Carmelo que se llama Calera de las Huérfanas donde habían misiones jesuíticas en el 1700 y luego eso pasa a formar parte de una estancia donde llaman a Juan de San Martín, el padre de San Martín para que administre la Calera de las Vacas como se llamaba. Entonces vive él con su esposa y sus tres hijos mayores así que ahí terminé con esta ruta sanmartiniana por todo América. Fue un honor haber estado ahí, la gente me recibió muy bien. Viendo todo esto, me hace sentir muy emocionada y orgullosa por todo el trabajo. Recibí diploma de honor por parte del alcalde de Carmelo, también recibí tierra por parte del presidente de la Asociación Civil de la Calera de las Huérfanas, con la certificación del lugar donde vivió la familia de San Martín. Me llevaron a ver las actas de nacimiento de los tres hermanos de San Martín, y me recibieron con todos los honores”, le contó a diario Hoy Adriana Geymonat.

Sobre su prematuro interés en la figura de San Martín, explicó: “Desde chica me fascinó la historia y mis padres me enseñaron a valorar a nuestros lugares y próceres, a amar nuestro país, sea malo o bueno, a amar nuestra patria. De grande me dediqué a la docencia por eso, para transmitir a valorar lo nuestro y que mis alumnos y de las charlas que doy sepan y valoren lo que dejaron nuestros próceres. Tenemos que querer más nuestra Argentina. Hay que rescatar esos valores que están perdidos”. Volviendo a lo que fueron estos más que movidos años para la docente de la ciudad, remarcó que hubo momentos donde pensó que no iba a poder cumplirlo: “Es mucho esfuerzo, trabajo y estudio. No lo subvenciona nadie. Es fruto del esfuerzo y del ahorro que hago como docente durante todo el año para después poder invertirlo”. “Tuve que prepararme para realizar el cruce en mula. Tuve que fortalecerme porque el terreno no es fácil y hay que estar muy bien preparado para trepar o tirarse del precipicio. También tuve que ir al médico, necesitaba condiciones óptimas, estamos hablando de alturas de seis mil metros”, agregó.

“En esta recorrida, que se diagramó en el 2016 pensando que iba a ser mucho menos, no me imaginaba todas las condecoraciones. No me lo esperaba, una cosa generó otra. Si me enorgullece que una docente de La Plata está revalorizando y dando a conocer para que no se olvide lo que hicieron nuestros próceres, en especial San Martín”, remarcó.

“Lo que viene ahora, como los próximos pasos, es bajar a tierra porque todavía me parece imposible que haya terminado la ruta sanmartiniana en América. Sigo disfrutando y emocionándome de todo lo que fue esto, con personas y autoridades recibiéndome, nombrándome visitante ilustre, huésped honorífico. Estoy feliz, todavía vivo eso, convertirme en la primera persona del mundo en haber hecho lo que hizo el General San Martín en esta primera parte. El año pasado el Instituto Nacional Sanmartiniano me nombró abanderada de los Andes, embajadora Sanmartiniana por el mundo. Hubo reconocimiento mundial, así que todavía vivo eso”, indicó. De igual manera, lejos de sentir que esto concluyó, Adriana ahora busca seguir los pasos del Libertador en Europa. “La idea después es continuar con la segunda parte, en Europa. Ahí San Martín estuvo en España primero, donde estuvo su familia, donde estudió y se formó. También están las academias militares donde estuvo. Después es ir a Londres, después pasar por Bélgica y luego donde empieza la etapa de ostracismo del General en Francia, en Grand Bourg y en Boulogne-sur-Mer, donde pasó sus últimos días. Todo eso es la segunda parte de este enorme proyecto”, finalizó.