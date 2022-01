Netflix prohibiría las cuentas compartidas este año

Ante el aumento de plataformas de streaming en el mercado, Netflix optó por desarrollar títulos propios así como la posesión de grandes películas y estrenos dentro de su plataforma haciendo que miles de personas se sigan suscribiendo.

La práctica de compartir contraseñas de la plataforma es algo muy habitual entre los usuarios, por lo que incluso las diferentes sesiones dentro de una misma cuenta hacen muy sencillo el poder diferenciar entre cada perfil. Sin embargo, y ante la competencia de otras plataformas, Netflix estaría buscando implementar que cada persona tenga su propia cuenta.

Según información de The Washington Post, ya no se podrá compartir una misma cuenta entre varias personas que no vivan en la misma casa. A principios del año, varios usuarios recibieron un particular mensaje en sus pantallas. “Si no vives con el propietario de esta cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo”, sostuvo el diario.

Con la intención de recibir millones de suscripciones, y mantener su lugar en el mercado, Netflix dio la opción de verificar la cuenta por medio de un código de acceso, el cual sería enviado al titular por medio de un mensaje de texto o un correo electrónico.

Aunque por ahora se trata solamente de un peróodo de pruebas, esta sería la manera en que la compañía obligaría a sus clientes a pagar su propia suscripción.