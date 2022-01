Así quedó el nuevo esquema de aislamientos para cada caso positivo

En el marco de un nuevo rebrote y la gran ola de contagios provocada por la circulación comunitaria de las variantes Delta y Ómicron, el Consejo Federal de Salud (Cofesa) reevaluó el esquema de medidas sanitarias de aislamientos para aplicar en cada caso particular. Esto será tanto frente a los casos confirmados con y sin vacunación como frente a los contagios sintomáticos y asintomáticos o los contactos estrechos.

El pasado jueves, a un año del comienzo de la campaña de vacunación, el Cofesa detalló una primera tanda de recomendaciones para el esquema de aislamiento. Esta semana, mientras los contagios se disparaban hacia números insospechados, se completó la serie junto con las modificaciones en los diferentes centros de testeos.

“Por las vacunas, no tenemos hospitalizaciones y muertes”, dijo Carla Vizzotti, la ministra de Salud de la Nación, durante la noche del viernes. “Por eso desde el Consejo Federal de Salud una de las recomendaciones que hacemos a las personas que no tienen indicación de testeos es que no se acerquen a los centros para no seguir tensando el circuito”, dijeron. Asimismo, Vizzotti también confirmó que el período de vacunación bajó de seis a cuatro meses para las terceras dosis en todo el país.

En este nuevo y difícil contexto, el nuevo esquema de aislamiento del Cofesa señala que los casos confirmados de Covid-19 que tienen el esquema completo deben cumplir un aislamiento por siete días y luego los otros tres días de refuerzo de los cuidados hasta completar los diez días. Por otro lado, los casos confirmados sin vacunación o con esquema incompleto deben aislarse por diez días.

En el caso de los contactos estrechos sintomático con esquema de vacunación completo deben, al igual que los positivos de Covid-19, cumplir un aislamiento obligatorio por siete días. De la misma manera, tienen que pasar otros tres días de cuidados reforzados hasta cumplir la decena; en ese escenario, incluso sin necesidad de testearse previamente. Para los contactos estrechos asintomáticos con esquema de vacunación completo, el aislamiento es por cinco días y los cinco días restantes se deben maximizar los cuidados y minimizar los contactos de riesgo. El Ministerio de Salud aconseja realizar el aislamiento sin testearse. Finalmente, los contactos estrechos asintomáticos sin vacunación o con esquema incompleto deben realizar los diez días de aislamiento como se viene haciendo hasta ahora, o siete días y una PCR.