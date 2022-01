Recién empezado el año en San Carlos no tienen nada que festejar

El barrio de San Carlos no está de parabienes este 2022 y menos con este calor. Es que desde diario Hoy nos comunicamos con Analía Varela, una vecina del lugar que nos dijo lo siguiente: “Hace un año arreglaron una pérdida en el asfalto, en la esquina 143 y 50 que llevaba dos años y se había hecho un cráter. Donde te quedaba el auto en dos ruedas si no conocías la esquina”. Luego continuó diciendo que “cuando lo arreglaron, dejaron una pérdida y los que vinieron a tapar, que eran otras personas, lo taparon igual, con pérdida y todo. Volvimos a llamar y cuando vinieron, mi hermano tuvo que salir a comprar codos y conectores para los de la cuadrilla porque no tenían y tampoco sabían cómo realizar el trabajo”, indicó Analía, un poco incrédula por lo que está contando.

Pero ahí empezó la pesadilla: “De las canillas de toda una cuadra sale más aire que agua, y con tanta fuerza escupe el agua que rompió varias. Una de las que salió disparada cayó cerca de mi nieto; rompió termotanques, lavarropas. Es imposible lavar platos, lavarse las manos. Tuvimos que poner calefones eléctricos de plástico y lavar la ropa a mano”. Analía afirmo que “me dijeron de ABSA que las cuadrillas no dependen de ellos, que son tercerizadas”. Y para finalizar, contó que “ayer vinieron a tapar el pozo de mala gana, que hasta ayudó mi hermano, pero no entienden que ese no es el problema”.