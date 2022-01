Destacan que la variante Ómicron está instalada en Catamarca

La variante de coronavirus Ómicron "claramente se instaló en Catamarca", si bien la circulación aún no tiene confirmación científica, al tiempo que la provincia decidió no generar nuevas restricciones "para no entorpecer la actividad de las personas", se informó hoy.El ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre analizo hoy la situación epidemiológica de Catamarca y manifestó: “todavía no está confirmada científicamente la circulación de Omicron, pero por lo que se puede observar, el nivel de contagiosidad y con la rapidez que se propaga, claramente estamos ante esta variante y ya está instalada en la provincia”, dijo hoy Aguirre a la emisora Valle Viejo.

En esta línea, el ministro explicó que, si bien el aumento de casos es exponencial en la provincia, la decisión del Gobierno es no generar nuevas restricciones para “no entorpecer la actividad de las personas”.“Estamos en una situación muy dinámica, estamos viendo diariamente la evolución de los casos, cómo impacta en el sistema de Salud y desde la provincia hay una clara definición del gobernador de que tratemos de no entorpecer la actividad normal de las personas y la actividad económica, buscar siempre ese equilibrio entre la salud y que la gente pueda seguir trabajando”, indicó Aguirre.

A la vez, señaló: "entonces no vamos a tomar una decisión si no hay realmente argumentos sólidos que ameriten realmente seguir sosteniendo una restricción".En Catamarca el gobierno provincial dispuso el pasado 28 de diciembre la suspensión de eventos masivos y restricciones al horario de circulación, debido al fuerte incremento de casos de coronavirus que se dieron durante la última semana, medidas que regirán hasta el 9 de enero.

En tanto, la secretaria de Asistencia en Salud Pública de la provincia, Johana Carrizo explicó que la ocupación de terapia intensiva del Hospital Monovalente Carlos Malbrán de esa provincia es menor al 15%.“La terapia intensiva tiene una ocupación mucho menor al 15%, por lo que la tasa de internación no esta tan alta como a última ola que hemos tenido”, aseguró.Según datos oficiales del Ministerio de Salud de Catamarca, la provincia registró durante la ultima semana (26 de diciembre de 2021 al 1 de enero de 2022), 3.186 casos positivos de coronavirus, lo que marca un promedio diario de 455 casos.