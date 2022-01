Cómo están trabajando los taxistas platenses en pleno enero

Durante el mes de enero, muchos platenses aprovechan para salir de vacaciones y el movimiento de gente en las calles de la ciudad baja. En el Diario Hoy y la Red92 recorrimos La Plata para mostrarte cómo están trabajando los taxistas platenses en esta época.

“Trato de trabajar de una manera relajada cosa de que tanto el pasajero como yo terminemos el día enteros, y tomarme todo con el mayor humor posible”, dijo uno de ellos a este multimedio.

El hombre de 54 años trabaja en la parada de la Terminal de Micros y recauda cerca de 7 mil pesos por día, trabajando entre 11 y 12 horas. “Yo hago una sola carga por dia de 460 pesos de GNC, que me alcanza para trabajar todo el dia dentro de la ciudad”, expresó.

Y agregó: “Con la tarifa en el último aumento que tuvimos la verdad que la gente no se ha quejado ni nada. Creo que estamos en una situación en la que está aumentando todo todos los días y la gente ya no se sorprende”.

En cuanto a sus días de trabajo, sostuvo que trabaja solo de lunes a viernes. “Sábado y domingo me los tomo”, dijo.

Pero no solo dedica su vida a su taxi, sino que también es artista y le canta a sus compañeros, sus pasajeros y a la vida. “Ya el 14 me voy para Mar del Plata pero allá me voy a cantar. Fui vocalista del grupo Los Moros, y la gente de Mar del Plata me conoce. El miércoles 19 voy a estar en Necochea, y después tengo Mar del Plata, Paraná, Villaguay, Tandil y vuelvo a Necochea”.