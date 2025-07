No habrá paro de pilotos en Aerolíneas Argentinas durante las vacaciones de invierno

La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y frenó el paro de pilotos de Aerolíneas Argentinas previsto para el 19 de julio, garantizando así la normalidad de los vuelos durante la temporada alta de vacaciones de invierno. La decisión fue tomada tras una audiencia entre la empresa estatal y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

La conciliación regirá por 15 días, pero desde el gremio que lidera Pablo Biró adelantaron que no acatarán la medida porque consideran que debería alcanzar a todas las empresas del sector y no solo a Aerolíneas. “El problema no es con Aerolíneas”, señalaron.

La compañía explicó que el reclamo se vincula con el decreto 378/2025, que establece nuevas disposiciones laborales para tripulaciones y entrará en vigencia dentro de 90 días. “Eligieron uno de los fines de semana de mayor movimiento turístico, perjudicando principalmente a nuestros pasajeros”, expresaron desde Aerolíneas Argentinas, y remarcaron que este año la empresa no requerirá transferencias del Estado y volverá a registrar ganancias operativas, un logro inédito desde su reestatización en 2008.