Éxodo turístico y reclamo por mayores controles en la Terminal de La Plata

El verano 2022 estalló en las últimas horas, y en la Terminal de Ómnibus de La Plata se incrementó el ­movimiento de personas que pasan por este lugar.

Sin embargo, durante el viernes y el sábado hubo algunas quejas o reclamos en torno a la falta de control por el rebrote de coronavirus. Algunos vecinos de City Bell denunciaron que ni siquiera estaban tomando la temperatura. Según pudo averiguar diario Hoy, estos controles comenzaron a realizarse un poco tarde, cerca de las 10 de la mañana.

Quienes atravesaban la Terminal lo hacían con caras de felicidad por las vacaciones, pero sin dejar de lado los controles correspondientes en este fin de semana turístico.

“Me voy a Mar del Plata hasta el 16. No me pidieron pase sanitario y en el colectivo tenés que presentar algo. Soy de La Plata centro, y me di todas las vacunas. Voy a Playa Grande con dos amigas. Sí, hay mucha multitud allá, pero veremos, hay que cuidarse siempre”, explicó una de las jóvenes que viajó a “La Feliz”.

“Nos fuimos a Bariloche hace dos ­semanas y volvimos con Covid-19. Ahora que ya tenemos el alta, nos vamos directamente a Mar del Plata. Igualmente estamos vacunadas. Muy contentas por las vacaciones”, relataron en el edificio de 4 y 42, en el que no se pidió el pasaporte sanitario para poder ingresar y recorrer el interior del mismo.

“Soy de City Bell. No hay ningún protocolo para entrar a la Terminal, no me pidieron nada. Lo que me preocupa es la cantidad de gente que hay en Mar del Plata y el amontonamiento. Tengo 18 años, voy a ir a bailar sabiendo que hay mucha gente. Hay que disfrutar un poco”, completó Alejo en contacto con este diario.