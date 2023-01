Con el James Webb encontraron el hielo más frío del Universo

A través del telescopio espacial James Webb de la NASA y la ESA, un grupo de científicos de la Universidad de Leiden (Países Bajos) observaron el hielo más frío del Universo hasta ahora. Lo encontraron en el centro de la nube molecular Camaleón I y registraron que sus moléculas están a menos 263 grados centígrados.

Este hallazgo es importante porque estos hielos pueden ser claves al momento de hablar de la posibilidad de planetas habitables. Es que una serie de moléculas con características similares hicieron posible que surgiera la vida en la Tierra.

El equipo, compuesto por científicos de distintos países del mundo, publicó el estudio en la revista Nature Astronomy. Allí reportaron cómo fue el estudio de la constelación Camaleón, que se encuentra a unos 500 años luz de distancia y es una de las regiones de formación de estrellas más cercanas a la Tierra.

“Sin el Webb sencillamente no habríamos podido observar estos hielos”, dijo Klaus Pontoppidan, coautor de la investigación, quien explicó que esa región está llena de una especie de bolsas repletas de estrellas jóvenes o recién nacidas y a su alrededor se ubican nubes moleculares muy densas y oscuras, tanto que la luz de las estrellas no las atraviesa.Eso llevó a considerar que eran agujeros en el cielo, zonas vacías en la que no brillaban estrellas; por eso una de esas nubes oscuras, Camaleón I, fue el objeto de este estudio.

“Esta es la primera vez que ha sido posible estudiar la composición de los llamados hielos prestelares cerca del centro de una nube molecular. Además de hielos simples, como agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, amoníaco y metano, pudimos identificar varios otros compuestos, incluido el metanol de hielo orgánico, más complejo”, marcó Melissa McClure, astrónoma de Leiden y autora principal del artículo.

¿Cómo hicieron la observación?

Los investigadores realizaron una iluminación sobre Camaleón I con ondas infrarrojas con la tenue luz de dos estrellas de fondo. Luego, estudiaron las huellas de los diferentes elementos que aparecían en los datos del Webb y pudieron identificar cada uno de los tipos de moléculas presentes en densa nube.“Estas observaciones abren una nueva ventana sobre las vías de formación de las moléculas simples y complejas que se necesitan para fabricar los componentes básicos de la vida”, dijo McClure.